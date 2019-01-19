Galatasaray'da sahne Marcao'nun
19 Ocak 2019, Cumartesi
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'da sahne 'nun

Galatasaray'da sahne Marcao'nun

'da yeni transferler ve Emre Taşdemir bugün ilk heyecanlarını yaşayacak.

Teknik direktör 'in Ankaragücü mücadelesinde şans vermesi halinde ve Emre ilk kez sarı-kırmızılı formayı taşıyacaklar. Taraftarların özellikle 22 yaşındaki Marcao'ya sevgi gösterilerinde bulunacağı öğrenildi.

İMPARATOR'UN CEZASI BİTİYOR

Fatih Terim, Ankaragücü maçıyla birlikte ligde son kez kulübede yer alamayacak. Hafta arası ile kupadaki karşılaşmayla birlikte cezasını tamamlayacak. Usta hoca, 'deki Göztepe deplasmanıyla birlikte yeniden kulübeye dönecek.

MUHSİN KUT'A VEFA BORCU

Başkan , 63 yıl önce adına 2000 metrede şampiyon olan ancak sarı-kırmızılı formayı giyemeyen 'a jest yaptı. Cengiz, Kut'un içinde ukde olan Galatasaray formasını kendisine teslim etti. Duygu dolu anlar yaşandı.

  1. 19.1.2019
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