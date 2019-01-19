Galatasaray'da sahne Marcao'nun
Galatasaray'da yeni transferler Marcao ve Emre Taşdemir bugün ilk heyecanlarını yaşayacak.
Teknik direktör Fatih Terim'in Ankaragücü mücadelesinde şans vermesi halinde Marcao ve Emre ilk kez sarı-kırmızılı formayı taşıyacaklar. Taraftarların özellikle 22 yaşındaki Marcao'ya sevgi gösterilerinde bulunacağı öğrenildi.
İMPARATOR'UN CEZASI BİTİYOR
Fatih Terim, Ankaragücü maçıyla birlikte ligde son kez kulübede yer alamayacak. Hafta arası Boluspor ile kupadaki karşılaşmayla birlikte cezasını tamamlayacak. Usta hoca, Süper Lig'deki Göztepe deplasmanıyla birlikte yeniden kulübeye dönecek.
MUHSİN KUT'A VEFA BORCU
Başkan Mustafa Cengiz, 63 yıl önce Galatasaray adına 2000 metrede şampiyon olan ancak sarı-kırmızılı formayı giyemeyen Muhsin Kut'a jest yaptı. Cengiz, Kut'un içinde ukde olan Galatasaray formasını kendisine teslim etti. Duygu dolu anlar yaşandı.
- 19.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Galatasaray'da sahne Marcao'nun haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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