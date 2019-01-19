Galatasaray'da sahne Marcao'nun

Teknik direktör Fatih Terim'in Ankaragücü mücadelesinde şans vermesi halinde Marcao ve Emre ilk kez sarı-kırmızılı formayı taşıyacaklar. Taraftarların özellikle 22 yaşındaki Marcao'ya sevgi gösterilerinde bulunacağı öğrenildi.



İMPARATOR'UN CEZASI BİTİYOR



Fatih Terim, Ankaragücü maçıyla birlikte ligde son kez kulübede yer alamayacak. Hafta arası Boluspor ile kupadaki karşılaşmayla birlikte cezasını tamamlayacak. Usta hoca, Süper Lig'deki Göztepe deplasmanıyla birlikte yeniden kulübeye dönecek.



MUHSİN KUT'A VEFA BORCU



Başkan Mustafa Cengiz, 63 yıl önce Galatasaray adına 2000 metrede şampiyon olan ancak sarı-kırmızılı formayı giyemeyen Muhsin Kut'a jest yaptı. Cengiz, Kut'un içinde ukde olan Galatasaray formasını kendisine teslim etti. Duygu dolu anlar yaşandı.