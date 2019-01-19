Galatasaray'da forvet Sinan Gümüş!
19 Ocak 2019, Cumartesi
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'da forvet !

Galatasaray'da forvet Sinan Gümüş!

Yönetim, ’e sonrası iki forvet sözü vermişti Üzerinden 5 ay geçti. Gelen yok. Bugün en uçta Sinan olacak.

Cimbom, sezon başında 29 gol atıp 'krallık' tacını takan Bafetimbi 'i 6 milyon euro karşılığında Al Hilal'e satmıştı. Ardından başkan ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, 'e iki golcü sözü vermişti. Gelir-gider tablosu yanlış hesaplandığı için golcü transferi yapamayan , tarihin en kolay Şampiyonlar Ligi'nden çıkamamış, devreyi de 'in 6 puan gerisinde tamamlamıştı. Aslan'ın Gomis gittikten sonraki 148 günlük dönemde forvet transferlerini bitirmesi bekleniyordu ancak 2. devrenin başlangıcına yetişmedi. Aslan'ın bugünkü Ankaragücü karşılaşmasında forveti olacak. Taraftar bu duruma büyük tepki gösteriyor.

  1. 19.1.2019
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