Galatasaray'da forvet Sinan Gümüş!
Yönetim, Fatih Terim’e Gomis sonrası iki forvet sözü vermişti Üzerinden 5 ay geçti. Gelen yok. Bugün en uçta Sinan olacak.
Cimbom, sezon başında 29 gol atıp 'krallık' tacını takan Bafetimbi Gomis'i 6 milyon euro karşılığında Al Hilal'e satmıştı. Ardından başkan Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim'e iki golcü sözü vermişti. Gelir-gider tablosu yanlış hesaplandığı için golcü transferi yapamayan Galatasaray, tarihin en kolay Şampiyonlar Ligi'nden çıkamamış, devreyi de Başakşehir'in 6 puan gerisinde tamamlamıştı. Aslan'ın Gomis gittikten sonraki 148 günlük dönemde forvet transferlerini bitirmesi bekleniyordu ancak 2. devrenin başlangıcına yetişmedi. Aslan'ın bugünkü Ankaragücü karşılaşmasında forveti Sinan Gümüş olacak. Taraftar bu duruma büyük tepki gösteriyor.
- 19.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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