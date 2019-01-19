Galatasaray'da Fatih Terim'den transfer uyarısı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kısa sürede transferlerin tamamlanması için sarı-kırmızılı yönetime ultimatom niteliğinde bir uyarı yaptığı ifade ediliyor. Bu uyarı ışığında transfere hız veren yönetim hemen harekete geçti. Listedeki isimler de belli oldu.

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