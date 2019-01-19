Galatasaray'da Fatih Terim'den transfer uyarısı!
Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıya TT Stadı'nda oynanacak MKE Ankaragücü maçı ile başlayacak Galatasaray'da forvet transferinin kampa ve ikinci yarıya yetiştirilememesi sonrasında Fatih Terim ile yönetim arasında soğuk rüzgarlar estiği biliniyordu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kısa sürede transferlerin tamamlanması için sarı-kırmızılı yönetime ultimatom niteliğinde bir uyarı yaptığı ifade ediliyor. Bu uyarı ışığında transfere hız veren yönetim hemen harekete geçti. Listedeki isimler de belli oldu.
- 19.1.2019 11:28
- Güncelleme: 19.1.2019 11:32
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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