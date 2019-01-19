Fatih Terim'den Galatasaray'a transfer resti!
19 Ocak 2019, Cumartesi
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'da 'den uyarısı!

Galatasaray'da Fatih Terim'den transfer uyarısı!

'de ikinci yarıya TT Stadı'nda oynanacak MKE Ankaragücü maçı ile başlayacak 'da forvet transferinin kampa ve ikinci yarıya yetiştirilememesi sonrasında ile yönetim arasında soğuk rüzgarlar estiği biliniyordu.

Teknik Direktörü 'in kısa sürede transferlerin tamamlanması için sarı-kırmızılı yönetime ultimatom niteliğinde bir uyarı yaptığı ifade ediliyor. Bu uyarı ışığında transfere hız veren yönetim hemen harekete geçti. Listedeki isimler de belli oldu.

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  1. 19.1.2019 11:28
  2. Güncelleme: 19.1.2019 11:32
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