Galatasaray taraftarı isyan etti: "Abdurrahim transfer nerede?"

Galatasaray'da devre arasında beklenen "forvet transferi" henüz gerçekleşmeyince taraftarlar ilk maçta tepkisini gösterdi.



Galatasaray taraftarları, Ankaragücü maçı öncesinde asbaskan Abdurrahim Albayrak'ı hedef alarak, "Abdurrahim transfer nerede?" şeklinde tempo tutarak tezahürat yaptı.