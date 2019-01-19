Galatasaray taraftarı isyan etti: "Abdurrahim transfer nerede?"
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılı taraftarla karşılaşma öncesi "Abdurrahim transfer nerede?" şeklinde tezahürat yaptı.
Galatasaray'da devre arasında beklenen "forvet transferi" henüz gerçekleşmeyince taraftarlar ilk maçta tepkisini gösterdi.
Galatasaray taraftarları, Ankaragücü maçı öncesinde asbaskan Abdurrahim Albayrak'ı hedef alarak, "Abdurrahim transfer nerede?" şeklinde tempo tutarak tezahürat yaptı.
- 19.1.2019 18:55
- Güncelleme: 19.1.2019 18:56
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Galatasaray taraftarı isyan etti: "Abdurrahim transfer nerede?" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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