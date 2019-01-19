Galatasaray taraftarı isyan etti: "Abdurrahim transfer nerede?"
19 Ocak 2019, Cumartesi
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taraftarı isyan etti: "Abdurrahim transfer nerede?"

Galatasaray taraftarı isyan etti: "Abdurrahim transfer nerede?"

'in 18. haftasında ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılı taraftarla karşılaşma öncesi "Abdurrahim transfer nerede?" şeklinde tezahürat yaptı.

'da devre arasında beklenen "forvet transferi" henüz gerçekleşmeyince taraftarlar ilk maçta tepkisini gösterdi.

Galatasaray taraftarları, Ankaragücü maçı öncesinde asbaskan Abdurrahim Albayrak'ı hedef alarak, "Abdurrahim transfer nerede?" şeklinde tempo tutarak tezahürat yaptı.

  1. 19.1.2019 18:55
  2. Güncelleme: 19.1.2019 18:56
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