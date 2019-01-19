Galatasaray’ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, MKE Ankragücü maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Belhanda gelecek hafta deplasmanda Göztepe karşılaşmasında olmayacak.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında evinde MKE Ankragücü ile karşılaşan Galatasaray'da maç öncesinde Faslı futbolcusu Younes Belhanda sarı kart sınırında bulunuyordu. Müsabakanın 16. dakikasında Tiago Pinto ile yaşadığı gerginlik sonrasında hakem Alper Ulusoy tarafından sarı kart ile cezalandırılan Belhanda, takımını gelecek hafta yalnız bırakacak. Cezalı duruma düşen yıldız futbolcu, deplasmandaki Gözetepe maçında olmayacak.
Belhanda, bu sezon daha önce de ligde Tranzonspor ile deplasmanda oynanan maçta kırmızı kart görmüştü.
- 19.1.2019 20:04
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
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Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
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Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Belhanda cezalı duruma düştü Göztepe maçında yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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