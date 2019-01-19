Belhanda cezalı duruma düştü Göztepe maçında yok
19 Ocak 2019, Cumartesi
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cezalı duruma düştü maçında yok

Belhanda cezalı duruma düştü Göztepe maçında yok

’ın Faslı futbolcusu Younes , MKE Ankragücü maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

gelecek hafta deplasmanda karşılaşmasında olmayacak.

'in 18. haftasında evinde MKE Ankragücü ile karşılaşan 'da maç öncesinde Faslı futbolcusu Younes Belhanda sarı kart sınırında bulunuyordu. Müsabakanın 16. dakikasında Tiago Pinto ile yaşadığı gerginlik sonrasında hakem Alper Ulusoy tarafından sarı kart ile cezalandırılan Belhanda, takımını gelecek hafta yalnız bırakacak. Cezalı duruma düşen yıldız futbolcu, deplasmandaki Gözetepe maçında olmayacak.
Belhanda, bu sezon daha önce de ligde Tranzonspor ile deplasmanda oynanan maçta kırmızı kart görmüştü.

  1. 19.1.2019 20:04
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