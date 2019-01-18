Galatasaray Ankaragücü maçına hazır
18 Ocak 2019, Cuma
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Ankaragücü maçına hazır

Galatasaray Ankaragücü maçına hazır

'in 18'inci haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek , maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başlayıp, koordinasyon ve sürat çalışmalarıyla devam etti. Sonrasında gruplara ayrılan sarı-kırmızılı futbolcular 5'e 2 dar alan oyunu oynadı. Antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda taktik çalışma yapıldı. Çalışma, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
Öte yandan tedavisi devam eden Emre Akbaba, fizyoterapistler eşliğinde sahada topla çalışmalara başladı.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın oynanacak karşılaşma için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

  1. 18.1.2019 21:02
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