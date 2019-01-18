Galatasaray Ankaragücü maçına hazır
Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Galatasaray, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başlayıp, koordinasyon ve sürat çalışmalarıyla devam etti. Sonrasında gruplara ayrılan sarı-kırmızılı futbolcular 5'e 2 dar alan oyunu oynadı. Antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda taktik çalışma yapıldı. Çalışma, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
Öte yandan tedavisi devam eden Emre Akbaba, fizyoterapistler eşliğinde sahada topla çalışmalara başladı.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın oynanacak karşılaşma için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.
- 18.1.2019 21:02
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
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Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
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Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Galatasaray Ankaragücü maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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