Fatih Terim'in yüzü gülmüyor
Cimbom yarın Ankaragücü ile ikinci yarıya giriyor Gelmeyen transferler hocanın iyice canını sıkıyor.
Transfer dönemine 4 oyuncu isteyerek giren teknik direktör Fatih Terim, taleplerinin gerçekleşmemesinden dolayı mutsuz. İdmanlarda düşünceli gözüken İmparator'un Ankaragücü maçı kadrosunu hazırlarken özellikle santrfor bölgesinde Sinan Gümüş'ü denese de kimi oynatacağı merakla bekleniyor. Aslan, dün de kum zeminde kuvvet çalışması yaparken, tam olarak hazır hale gelmeyen Emre Akbaba takımdan ayrı çalıştı. Akbaba dışında eksik yoktu.
KAMPA GİRİYOR
Cimbom, yarın Türk Telekom Stadı'nda yapılacak Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı. Bugün kampa giriliyor.
HAYALİNE KAVUŞTU
Aslan'ın dünkü idmanında özel bir misafiri de vardı. Kocaeli'de yaşayan ve iyi bir Galatasaray taraftarı olan Velican Öndeş, Florya'da Fatih Terim ve Muslera ile tanıştı.
- 18.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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