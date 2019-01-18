Fatih Terim'in yüzü gülmüyor

Transfer dönemine 4 oyuncu isteyerek giren teknik direktör Fatih Terim, taleplerinin gerçekleşmemesinden dolayı mutsuz. İdmanlarda düşünceli gözüken İmparator'un Ankaragücü maçı kadrosunu hazırlarken özellikle santrfor bölgesinde Sinan Gümüş'ü denese de kimi oynatacağı merakla bekleniyor. Aslan, dün de kum zeminde kuvvet çalışması yaparken, tam olarak hazır hale gelmeyen Emre Akbaba takımdan ayrı çalıştı. Akbaba dışında eksik yoktu.



KAMPA GİRİYOR

Cimbom, yarın Türk Telekom Stadı'nda yapılacak Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı. Bugün kampa giriliyor.



HAYALİNE KAVUŞTU

Aslan'ın dünkü idmanında özel bir misafiri de vardı. Kocaeli'de yaşayan ve iyi bir Galatasaray taraftarı olan Velican Öndeş, Florya'da Fatih Terim ve Muslera ile tanıştı.