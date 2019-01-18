Fatih Terim'in yüzü gülmüyor
18 Ocak 2019, Cuma
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'in yüzü gülmüyor

Fatih Terim'in yüzü gülmüyor

Cimbom yarın Ankaragücü ile ikinci yarıya giriyor Gelmeyen transferler hocanın iyice canını sıkıyor.

dönemine 4 oyuncu isteyerek giren teknik direktör , taleplerinin gerçekleşmemesinden dolayı mutsuz. İdmanlarda düşünceli gözüken İmparator'un Ankaragücü maçı kadrosunu hazırlarken özellikle santrfor bölgesinde 'ü denese de kimi oynatacağı merakla bekleniyor. Aslan, dün de kum zeminde kuvvet çalışması yaparken, tam olarak hazır hale gelmeyen Emre Akbaba takımdan ayrı çalıştı. Akbaba dışında eksik yoktu.

KAMPA GİRİYOR
Cimbom, yarın Stadı'nda yapılacak Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı. Bugün kampa giriliyor.

HAYALİNE KAVUŞTU
Aslan'ın dünkü idmanında özel bir misafiri de vardı. Kocaeli'de yaşayan ve iyi bir Galatasaray taraftarı olan Velican Öndeş, Florya'da Fatih Terim ve Muslera ile tanıştı.

  1. 18.1.2019
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