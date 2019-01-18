Eski yıldızından Galatasaray'a yeşil ışık: Fatih Terim isterse dönerim
Galatasaray'ın transfer gündeminde olan 27 yaşındaki Emre Çolak, Fatih Terim'in istemesi halinde Galatasaray'a geri dönebileceğini ifade etti.
Ozan Kabak'ı 11 milyon Euro'ya Stuttgart'a, Garry Rodrigues'i ise 9 milyon Euro'ya Al İttihad'a gönderen Galatasaray, transferde atağa kalktı. Marcao ve Emre Taşdemir'i kadrosuna katan Galatasaray, eski futbolcusu Semih Kaya'yı da sezon sonuna kadar kiraladı.
Transferde hamle üstüne hamle yapan Galatasaray'ın gündemine son olarak Emre Çolak geldi. 2016 yılında Deportivo'ya transfer olan Emre, 2 sene İspanya'da forma giydikten sonra 1 milyon Euro karşılığında Al Wahda'ya transfer olmuştu.
Fanatik'in haberine göre; Yuvasına dönmek istediğini belirten Emre Çolak, kısa ve net konuştu; ''Fatih Terim isterse Galatasaray'a geri dönerim'' dedi.
Fatih Terim'in onay vermesi durumunda Galatasaray'ın Emre Çolak'ı sezon sonuna kadar kiralacağı öğrenildi.
- 18.1.2019 20:27
- Güncelleme: 18.1.2019 20:31
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Eski yıldızından Galatasaray'a yeşil ışık: Fatih Terim isterse dönerim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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