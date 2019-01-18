Eski yıldızından Galatasaray'a yeşil ışık: Fatih Terim isterse dönerim
18 Ocak 2019, Cuma
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Eski yıldızından 'a yeşil ışık: isterse dönerim

Eski yıldızından Galatasaray'a yeşil ışık: Fatih Terim isterse dönerim

'ın gündeminde olan 27 yaşındaki 'in istemesi halinde Galatasaray'a geri dönebileceğini ifade etti.

Ozan Kabak'ı 11 milyon Euro'ya Stuttgart'a, Garry Rodrigues'i ise 9 milyon Euro'ya Al İttihad'a gönderen , transferde atağa kalktı. Marcao ve Emre Taşdemir'i kadrosuna katan Galatasaray, eski futbolcusu 'yı da sezon sonuna kadar kiraladı.

Transferde hamle üstüne hamle yapan Galatasaray'ın gündemine son olarak geldi. 2016 yılında Deportivo'ya olan Emre, 2 sene 'da forma giydikten sonra 1 milyon Euro karşılığında Al Wahda'ya transfer olmuştu.

Fanatik'in haberine göre; Yuvasına dönmek istediğini belirten Emre Çolak, kısa ve net konuştu; '' isterse Galatasaray'a geri dönerim'' dedi.

Fatih Terim'in onay vermesi durumunda Galatasaray'ın Emre Çolak'ı sezon sonuna kadar kiralacağı öğrenildi.

  1. 18.1.2019 20:27
  2. Güncelleme: 18.1.2019 20:31
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