Aydın Yılmaz'dan Fatih Terim açıklaması
Galatasaray'ın eski futbolcusu Aydın Yılmaz, kariyeri hakkında konuştu.
30 yaşına gelen Aydın sakatlıklardan çok çektiğini belirterek, "Yurt dışına gitme hayallerim vardı. Gidebilirdim de ama sakatlıklar oldu. Hayallerim gerçekleşmedi" dedi.
HOCA BÜYÜK ŞANS
Fatih Terim'in 3. döneminde şans bulan Aydın Yılmaz, tecrübeli hocanın Galatasaray için büyük bir silah olduğunu ifade etti. "Yarışta biraz geri kalındı ama sezon sonu başarı gelecektir. Takımın başında Terim var" diye konuştu.
DÖRT TAKIM YARIŞIR
Aydın Yılmaz, "Karabük'le anlaştık, lisans çıkmadı. Artık sakat değilim. Kendimi özel olarak hazırladım. Oynamak istiyorum" ifadesini kullandı.
SAVUNMADA PORTEKİZCE KONUŞULACAK
Aslan'da Ankaragücü maçında stoperde Maicon ile Marcao görev yapacak. Sağda Mariano yer alacak. Kalede de Muslera'nın bulunmasıyla 4 futbolcu savunmada Portekizce konuşacak.
'TARIK ÇAMDAL'DAN KURTULDUK' SEVINCI
Tarık Çamdal ile sözleşmenin feshedilmesi taraftarları sevindirirken, oyuncuya tepki gösterildi. Kulüpten oynamadığı sürenin de parasını alan Tarık'a "Hak etmediğini aldın" mesajları yağdı.
ALPER ULUSOY ATANDI, TARTIŞMA YARATTI
Galatasaray-Ankaragücü maçını Alper Ulusoy yönetecek. Bu sezon Erzurum maçında düdük çalan Ulusoy, ceza sahasında Rodrigues'in formasından çekilip düşürülmesine 'devam' demişti.
- 18.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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