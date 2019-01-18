Aydın Yılmaz'dan Fatih Terim açıklaması
18 Ocak 2019, Cuma
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'dan açıklaması

Aydın Yılmaz'dan Fatih Terim açıklaması

'ın eski futbolcusu , kariyeri hakkında konuştu.

30 yaşına gelen Aydın sakatlıklardan çok çektiğini belirterek, "Yurt dışına gitme hayallerim vardı. Gidebilirdim de ama sakatlıklar oldu. Hayallerim gerçekleşmedi" dedi.

HOCA BÜYÜK ŞANS

'in 3. döneminde şans bulan , tecrübeli hocanın için büyük bir silah olduğunu ifade etti. "Yarışta biraz geri kalındı ama sezon sonu başarı gelecektir. Takımın başında Terim var" diye konuştu.

DÖRT TAKIM YARIŞIR

Aydın Yılmaz, "Karabük'le anlaştık, lisans çıkmadı. Artık sakat değilim. Kendimi özel olarak hazırladım. Oynamak istiyorum" ifadesini kullandı.


SAVUNMADA PORTEKİZCE KONUŞULACAK

Aslan'da Ankaragücü maçında stoperde Maicon ile Marcao görev yapacak. Sağda Mariano yer alacak. Kalede de Muslera'nın bulunmasıyla 4 futbolcu savunmada Portekizce konuşacak.

'TARIK ÇAMDAL'DAN KURTULDUK' SEVINCI

ile sözleşmenin feshedilmesi taraftarları sevindirirken, oyuncuya tepki gösterildi. Kulüpten oynamadığı sürenin de parasını alan Tarık'a "Hak etmediğini aldın" mesajları yağdı.

ALPER ULUSOY ATANDI, TARTIŞMA YARATTI

Galatasaray-Ankaragücü maçını Alper Ulusoy yönetecek. Bu sezon Erzurum maçında düdük çalan Ulusoy, ceza sahasında Rodrigues'in formasından çekilip düşürülmesine 'devam' demişti.

  1. 18.1.2019
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