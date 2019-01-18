Aydın Yılmaz'dan Fatih Terim açıklaması

30 yaşına gelen Aydın sakatlıklardan çok çektiğini belirterek, "Yurt dışına gitme hayallerim vardı. Gidebilirdim de ama sakatlıklar oldu. Hayallerim gerçekleşmedi" dedi.



HOCA BÜYÜK ŞANS



Fatih Terim'in 3. döneminde şans bulan Aydın Yılmaz, tecrübeli hocanın Galatasaray için büyük bir silah olduğunu ifade etti. "Yarışta biraz geri kalındı ama sezon sonu başarı gelecektir. Takımın başında Terim var" diye konuştu.



DÖRT TAKIM YARIŞIR



Aydın Yılmaz, "Karabük'le anlaştık, lisans çıkmadı. Artık sakat değilim. Kendimi özel olarak hazırladım. Oynamak istiyorum" ifadesini kullandı.



SAVUNMADA PORTEKİZCE KONUŞULACAK



Aslan'da Ankaragücü maçında stoperde Maicon ile Marcao görev yapacak. Sağda Mariano yer alacak. Kalede de Muslera'nın bulunmasıyla 4 futbolcu savunmada Portekizce konuşacak.



'TARIK ÇAMDAL'DAN KURTULDUK' SEVINCI



Tarık Çamdal ile sözleşmenin feshedilmesi taraftarları sevindirirken, oyuncuya tepki gösterildi. Kulüpten oynamadığı sürenin de parasını alan Tarık'a "Hak etmediğini aldın" mesajları yağdı.



ALPER ULUSOY ATANDI, TARTIŞMA YARATTI



Galatasaray-Ankaragücü maçını Alper Ulusoy yönetecek. Bu sezon Erzurum maçında düdük çalan Ulusoy, ceza sahasında Rodrigues'in formasından çekilip düşürülmesine 'devam' demişti.