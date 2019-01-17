Yuvaya döndü
17 Ocak 2019, Perşembe
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Yuvaya döndü

Yuvaya döndü

Ozan’ı veren G.Saray, ’yı kiraladı.

, Ozan Kabak'ın ayrılığı sonrasında defansta oluşan boşluğu ile doldurdu. Geçen sezon 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında 'a olan Semih Kaya, sezon sonuna kadar bedelsiz olarak Galatasaray'a kiralandı. Sarı-kırmızılı ekibin defans bloğu yeni transfer Marcao, Maicon ve 'tan oluşacak. Ayrıca alt yapıdan da Günay rotasyona girecek.

  1. 17.1.2019
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