Yuvaya döndü

Galatasaray, Ozan Kabak'ın ayrılığı sonrasında defansta oluşan boşluğu Semih Kaya ile doldurdu. Geçen sezon 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Sparta Prag'a transfer olan Semih Kaya, sezon sonuna kadar bedelsiz olarak Galatasaray'a kiralandı. Sarı-kırmızılı ekibin defans bloğu yeni transfer Marcao, Maicon ve Ahmet Çalık'tan oluşacak. Ayrıca alt yapıdan da Günay rotasyona girecek.