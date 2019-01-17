Yuvaya döndü
Ozan’ı veren G.Saray, Semih Kaya’yı kiraladı.
Galatasaray, Ozan Kabak'ın ayrılığı sonrasında defansta oluşan boşluğu Semih Kaya ile doldurdu. Geçen sezon 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Sparta Prag'a transfer olan Semih Kaya, sezon sonuna kadar bedelsiz olarak Galatasaray'a kiralandı. Sarı-kırmızılı ekibin defans bloğu yeni transfer Marcao, Maicon ve Ahmet Çalık'tan oluşacak. Ayrıca alt yapıdan da Günay rotasyona girecek.
- 17.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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