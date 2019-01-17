Tarık defteri sonunda kapandı – Fotomaç – 17 Ocak 2019
17 Ocak 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Tarık defteri sonunda kapandı

Tarık defteri sonunda kapandı

, 'ın sözleşmesini sonunda tek taraflı feshetti.

, 'ın sözleşmesini sonunda tek taraflı feshetti. 'dan 4 milyon 750 bin euro'ya alınan ancak beklentileri karşılayamayan Tarık, 4.5 sezonda sadece 42 maç oynadı ve dakikada 8 bin 755 TL kazandı.

  1. 17.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tarık defteri sonunda kapandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN