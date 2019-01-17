Rodrigues kızardı

Galatasaray'dan, Al-İttihad'a transfer olan Garry Rodrigues, ilk maçında daha oyuna girmeden kırmızı kart gördü. Hollandalı yıldız, Al Washm ile oynanan Kral Kupası karşılaşmasının 57. dakikasında saha kenarında ısınırken hakemle girdiği tartışma sonucu iki sarı kart gördü ve atıldı.