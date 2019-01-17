Rodrigues kızardı – Fotomaç – 17 Ocak 2019
17 Ocak 2019, Perşembe
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Rodrigues kızardı

Rodrigues kızardı

'dan, Al-İttihad'a olan , ilk maçında daha oyuna girmeden gördü.

'dan, Al-İttihad'a olan , ilk maçında daha oyuna girmeden gördü. Hollandalı yıldız, Al Washm ile oynanan karşılaşmasının 57. dakikasında saha kenarında ısınırken hakemle girdiği tartışma sonucu iki sarı kart gördü ve atıldı.

  1. 17.1.2019
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