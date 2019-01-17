İşbaşı yaptı – Fotomaç – 17 Ocak 2019
17 Ocak 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

İşbaşı yaptı

İşbaşı yaptı

Kupa maçı ertelenen , cumartesi günü sahasında Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kupa maçı ertelenen , cumartesi günü sahasında Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Yeni Marcao da sarı-kırmızılı ekipteki ilk idmanına çıktı. kampında ayrı çalışan bir başka yeni transfer Emre Taşdemir de takımla idmanda yer aldı.

  1. 17.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İşbaşı yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN