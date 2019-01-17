İşbaşı yaptı

Kupa maçı ertelenen Galatasaray, cumartesi günü sahasında Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Yeni transfer Marcao da sarı-kırmızılı ekipteki ilk idmanına çıktı. Antalya kampında ayrı çalışan bir başka yeni transfer Emre Taşdemir de takımla idmanda yer aldı.