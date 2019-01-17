İşbaşı yaptı
Kupa maçı ertelenen Galatasaray, cumartesi günü sahasında Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kupa maçı ertelenen Galatasaray, cumartesi günü sahasında Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Yeni transfer Marcao da sarı-kırmızılı ekipteki ilk idmanına çıktı. Antalya kampında ayrı çalışan bir başka yeni transfer Emre Taşdemir de takımla idmanda yer aldı.
- 17.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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