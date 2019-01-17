Belhanda’ya zam – Fotomaç – 17 Ocak 2019
17 Ocak 2019, Perşembe
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Belhanda’ya zam

ile anlaşan 'da kaldı.

ile anlaşan 'da kaldı. Faslı oyuncu, Terim'in isteği üzerine satılmadı. 5.5 milyon euro'luk kontratı geri çeviren Belhanda'nın maaşına yapacağı ve 200 bin euroluk cezasının da kaldırılacağı iddia edildi.

  1. 17.1.2019
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