Al Ittihad ile anlaşan Belhanda Galatasaray'da kaldı.
Al Ittihad ile anlaşan Belhanda Galatasaray'da kaldı. Faslı oyuncu, Terim'in isteği üzerine satılmadı. 5.5 milyon euro'luk kontratı geri çeviren Belhanda'nın maaşına zam yapacağı ve 200 bin euroluk cezasının da kaldırılacağı iddia edildi.
- 17.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
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Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Belhanda’ya zam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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