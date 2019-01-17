Akılcı ilerliyoruz
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ozan Kabak'ın transferi sonrasında alt yapı hocaları ve Terim'e katkılarından dolayı teşekkür etti.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ozan Kabak'ın transferi sonrasında alt yapı hocaları ve Terim'e katkılarından dolayı teşekkür etti. Cengiz, "Ozan Kabak'ın başarısı Türkiye'deki tüm altyapı oyuncularının umudunu tazelemiş, onlara ilham vermiştir" derken transfer çalışmalarıyla ilgili de konuştu. "Boşa atılacak mermimiz yok" diyen Galatasaray Başkanı şöyle devam etti: Galatasaray'ın menfaatleri çerçevesinde son derece dikkatli, dengeli ve akılcı adımlarla ilerliyoruz.
AHLAKLI VE İLKELİ
Ozan'a da başarılar dileyen Başkan Mustafa Cengiz, "Galatasaray'ın evladı Ozan'a Galatasaray'a sunduğu katkılar için, ahlaklı ve ilkeli duruşu için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.
AVRUPA'DA ZİRVEDE
Galatasaray'ın mali disiplin hamleleri rakamlara yansıdı. Uluslararası denetim şirketi KPMG'nin her yıl Avrupa'nın şampiyon kulüplerini mercek altına aldığı araştırmasında Galatasaray, 8 Avrupa takımı içinde yıllık gelirini en fazla artıran kulüp oldu.
EN İYİ PERFORMANS
Bayern, Barcelona, Porto, Juventus, M. City, Paris Saint Germain ve PSV Eindhoven'ın yer aldığı değerlendirmede Galatasaray yüzde 19'luk işletme geliri artışıyla bu kategoride en iyi performans gösteren şampiyon kulüp oldu.
- 17.1.2019
-
Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
-
Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
-
Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Akılcı ilerliyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.