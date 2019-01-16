Okazaki’yi önerdi – Fotomaç – 16 Ocak 2019
18 Nisan 2019, Perşembe
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’yi önerdi

Okazaki’yi önerdi
'a bir forvet teklifi de Alman menajer 'den geldi. İkinci başkan Abdurrahim Albayrak'la bir görüşme yapan Günter Kutowski, Leicester City'den ayrılmak isteyen "'yi ister misiniz" diye sordu.
  1. 16.1.2019
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