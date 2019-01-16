Muslera'dan Ozan Kabak'a veda – Fotomaç – 16 Ocak 2019
16 Ocak 2019, Çarşamba
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Muslera'dan 'a veda

Muslera'dan Ozan Kabak'a veda

'ın Uruguaylı file bekçisi , 'nın Stuttgart ekibine olan için veda mesajı yayınladı.

'ın Uruguaylı file bekçisi , 'nın Stuttgart ekibine olan için veda mesajı yayınladı.

Sarı-kırmızılı takımın başarılı eldiveni Muslera, hesabından 18 yaşındaki genç oyuncuyla olan fotoğrafını paylaşarak, "Geçtiğimiz 6 ay boyunca her şeyini vererek yaptığın mücadele için çok teşekkürler. Sen Galatasaray'ın çocuğusun ve hep öyle kalacaksın ama şimdi yeni macera zamanı... İyi şanslar, tadını çıkar ve yolun açık olsun..." ifadelerini kullandı.

  1. 16.1.2019 23:21
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