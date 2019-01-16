Muslera'dan Ozan Kabak'a veda
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Almanya'nın Stuttgart ekibine transfer olan Ozan Kabak için veda mesajı yayınladı.
Sarı-kırmızılı takımın başarılı eldiveni Muslera, Instagram hesabından 18 yaşındaki genç oyuncuyla olan fotoğrafını paylaşarak, "Geçtiğimiz 6 ay boyunca her şeyini vererek yaptığın mücadele için çok teşekkürler. Sen Galatasaray'ın çocuğusun ve hep öyle kalacaksın ama şimdi yeni macera zamanı... İyi şanslar, tadını çıkar ve yolun açık olsun..." ifadelerini kullandı.
- 16.1.2019 23:21
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
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Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Muslera'dan Ozan Kabak'a veda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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