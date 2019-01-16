Kar engeli
Saha şartlarını inceleyen hakem Mustafa Öğretmenoğlu “Oynanmaz” dedi ve Bolu-G.Saray kupa maçı ertelendi. Bugün 13.00’te oynanması beklenen karşılaşmayla ilgili son kararı federasyon verecek.
BUGÜN OYNANABİLİR
Maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu önce 18.00'de sonra 19.00'da ve son olarak da 19.50'de Atatürk Stadı'nın zeminine çıkarak sahayı inceledi. Topu yerde sektirmeye çalışan ve çizgilerin çizilmesini isteyen Öğretmenoğlu şartların yeterli olmadığını gördü. Bunun üzerine maçın ertelenmesine karar verdi. Gözler TFF'ye çevrildi. Şartlar uygun olursa maçın bugün 13.00'te oynanması bekleniyor.
TAFFAREL DUYURDU
Galatasaray'ın Boluspor ile deplasmanda oynayacağı kupa maçının ertelendiğini ilk olarak kaleci antrenörü Claudio Taffarel duyurdu. Herkes Taffarel'in İnstagram paylaşımını "Son dakika" olarak geçerken, resmi bir açıklama olmadığı için uyarıldı. Taffarel kısa süre içinde bu paylaşımını kaldırdı.
EV sahibi Bolusporlu oyuncular zemini kontrol etmek için bir ara Atatürk Stadı'ne çıktılar. Karşılaşmanın oynanmayacağını tahmin eden futbolcular şakalaşmaya başladı. Oyuncular, kar topu oynadı.
ALBAYRAK'TAN TEŞEKKÜR
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da kupa maçı için Bolu'daydı. Albayrak maçın başlama saati olan 19.50'den önce sahaya çıkarak hakem Mustafa Öğretmenoğlu ile görüştü. Albayrak, karşılaşmanın iptal edildiğini öğrenince TFF ve hakemlere teşekkür etti. Deneyimli yönetici "Biz oynamaya geldik ancak bu şartlarda yanlış olurdu" dedi.
- 16.1.2019
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Zirvede kriz var
Toplam 3
Yorum
ironman Başakşehir takımının önce doğru dürüst bir geliri olmadan nasıl Ardaya 6M€ verebildiğini bir açıklasanız sayın başkan .
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Kasımpaşa maçı yeniden oynansın
Toplam 1
Yorum
Altan Şaka gibisiniz yemin ediyorum
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Hikmet Karaman'dan Galatasaray'a taş
Toplam 5
Yorum
YAPMA SEN İYİ BİR HOCASIN GS LI OLDUĞUNU SANDIĞIMIZ SN HİKMET HOCA GS YI YIKANLARIN NEMASINDAN ANLAŞILIYOR Kİ SENDE YARARLANMAK İSTİYORSUN. KONUŞMANA BAKILIRSA
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