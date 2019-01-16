Kar engeli – Fotomaç – 16 Ocak 2019
18 Nisan 2019, Perşembe
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Kar engeli

Kar engeli

Saha şartlarını inceleyen hakem “Oynanmaz” dedi ve Bolu-G.Saray kupa maçı ertelendi. Bugün 13.00’te oynanması beklenen karşılaşmayla ilgili son kararı federasyon verecek.

ikinci yarıdaki ilk resmi maçına Bolu'da çıkacaktı. Sarı-kırmızılı kafile önceki gün karayoluyla bu şehre geçmişti. Dün 19.50'de oynanması gereken -Galatasaray karşılaşması öncesi yoğun bir kar yağışı vardı. 15.00'te yağmaya başlayan kar sebebiyle 'nın zemini tamamen karla kaplandı. Bembeyaza bürünen sahayı temizleme çalışmaları da fayda getirmedi. Zemindeki kar 10 santimi geçti.

BUGÜN OYNANABİLİR
Maçın hakemi önce 18.00'de sonra 19.00'da ve son olarak da 19.50'de Atatürk Stadı'nın zeminine çıkarak sahayı inceledi. Topu yerde sektirmeye çalışan ve çizgilerin çizilmesini isteyen Öğretmenoğlu şartların yeterli olmadığını gördü. Bunun üzerine maçın ertelenmesine karar verdi. Gözler 'ye çevrildi. Şartlar uygun olursa maçın bugün 13.00'te oynanması bekleniyor.

TAFFAREL DUYURDU
Galatasaray'ın Boluspor ile deplasmanda oynayacağı kupa maçının ertelendiğini ilk olarak kaleci antrenörü duyurdu. Herkes Taffarel'in İnstagram paylaşımını "Son dakika" olarak geçerken, resmi bir açıklama olmadığı için uyarıldı. Taffarel kısa süre içinde bu paylaşımını kaldırdı.

EV sahibi Bolusporlu oyuncular zemini kontrol etmek için bir ara Atatürk Stadı'ne çıktılar. Karşılaşmanın oynanmayacağını tahmin eden futbolcular şakalaşmaya başladı. Oyuncular, kar topu oynadı.

ALBAYRAK'TAN TEŞEKKÜR
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da kupa maçı için Bolu'daydı. Albayrak maçın başlama saati olan 19.50'den önce sahaya çıkarak hakem Mustafa Öğretmenoğlu ile görüştü. Albayrak, karşılaşmanın iptal edildiğini öğrenince TFF ve hakemlere teşekkür etti. Deneyimli yönetici "Biz oynamaya geldik ancak bu şartlarda yanlış olurdu" dedi.
  1. 16.1.2019
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