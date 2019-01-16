Galatasaray’ı sormayın!
Akhisarspor'da kadro dışı bırakıldıktan sonra Malaga'ya transfer olan Seleznyov, Galatasaray'a transferiyle ilgili artık konuşmak istemediğini söyledi.
Akhisarspor'da kadro dışı bırakıldıktan sonra Malaga'ya transfer olan Seleznyov, Galatasaray'a transferiyle ilgili artık konuşmak istemediğini söyledi. Seleznyov, "Şimdi bu konuyu konuşmak için bir sebep göremiyorum. Çünkü artık Malaga'nın oyuncusuyum" dedi.
AKHİSAR'A SİTEM ETTİ
Şu anda form olarak iyi durumda olmadığını belirten Seleznyov, Akhisar'a da sitem etmekten geri kalmadı: Galatasaray'a gitmeme izin vermek yerine beni Akhisar yedek takımına gönderdiler. Bu nedenle biraz formdan düştüm.
- 16.1.2019
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Zirvede kriz var
Toplam 3
Yorum
ironman Başakşehir takımının önce doğru dürüst bir geliri olmadan nasıl Ardaya 6M€ verebildiğini bir açıklasanız sayın başkan .
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Kasımpaşa maçı yeniden oynansın
Toplam 1
Yorum
Altan Şaka gibisiniz yemin ediyorum
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Hikmet Karaman'dan Galatasaray'a taş
Toplam 5
Yorum
YAPMA SEN İYİ BİR HOCASIN GS LI OLDUĞUNU SANDIĞIMIZ SN HİKMET HOCA GS YI YIKANLARIN NEMASINDAN ANLAŞILIYOR Kİ SENDE YARARLANMAK İSTİYORSUN. KONUŞMANA BAKILIRSA
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