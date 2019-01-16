Galatasaray’ı sormayın! – Fotomaç – 16 Ocak 2019
18 Nisan 2019, Perşembe
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’ı sormayın!

Galatasaray’ı sormayın!

Akhisarspor'da kadro dışı bırakıldıktan sonra Malaga'ya olan Seleznyov, 'a transferiyle ilgili artık konuşmak istemediğini söyledi.

Akhisarspor'da kadro dışı bırakıldıktan sonra Malaga'ya olan Seleznyov, 'a transferiyle ilgili artık konuşmak istemediğini söyledi. Seleznyov, "Şimdi bu konuyu konuşmak için bir sebep göremiyorum. Çünkü artık Malaga'nın oyuncusuyum" dedi.

AKHİSAR'A SİTEM ETTİ
Şu anda form olarak iyi durumda olmadığını belirten Seleznyov, Akhisar'a da sitem etmekten geri kalmadı: Galatasaray'a gitmeme izin vermek yerine beni Akhisar yedek takımına gönderdiler. Bu nedenle biraz formdan düştüm.

  1. 16.1.2019
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