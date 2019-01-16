Galatasaray’ı sormayın!

Akhisarspor'da kadro dışı bırakıldıktan sonra Malaga'ya transfer olan Seleznyov, Galatasaray'a transferiyle ilgili artık konuşmak istemediğini söyledi. Seleznyov, "Şimdi bu konuyu konuşmak için bir sebep göremiyorum. Çünkü artık Malaga'nın oyuncusuyum" dedi.



AKHİSAR'A SİTEM ETTİ

Şu anda form olarak iyi durumda olmadığını belirten Seleznyov, Akhisar'a da sitem etmekten geri kalmadı: Galatasaray'a gitmeme izin vermek yerine beni Akhisar yedek takımına gönderdiler. Bu nedenle biraz formdan düştüm.