Galatasaray'da deprem! Belhanda...
16 Ocak 2019, Çarşamba
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'da deprem! ...

Galatasaray'da deprem! Belhanda...

'ın Faslı futbolcusu Younes , transfer döneminde sıkıntılı günler geçiren Galatasaray'da yeni bir krizin patlak vermesine neden oldu.

'da ortalık karıştı! Takıma takviye bekleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, yıldız oyuncuların birer birer ayrılmasına isyan ediyor. Son yaşanan gelişme ise eleştiri oklarının hedefindeki isim 'yla ilgili. Faslı yıldız, Galatasaray yönetiminin son anda karar değiştirmesine isyan etti. En büyük tepki ise o isimden geldi.

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  1. 16.1.2019 12:29
  2. Güncelleme: 16.1.2019 12:31
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