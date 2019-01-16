Galatasaray'da ortalık karıştı! Takıma takviye bekleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, yıldız oyuncuların birer birer ayrılmasına isyan ediyor. Son yaşanan gelişme ise eleştiri oklarının hedefindeki isim Belhanda'yla ilgili. Faslı yıldız, Galatasaray yönetiminin son anda karar değiştirmesine isyan etti. En büyük tepki ise o isimden geldi.



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