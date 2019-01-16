Galatasaray'da deprem! Belhanda...
Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, transfer döneminde sıkıntılı günler geçiren Galatasaray'da yeni bir krizin patlak vermesine neden oldu.
Galatasaray'da ortalık karıştı! Takıma takviye bekleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, yıldız oyuncuların birer birer ayrılmasına isyan ediyor. Son yaşanan gelişme ise eleştiri oklarının hedefindeki isim Belhanda'yla ilgili. Faslı yıldız, Galatasaray yönetiminin son anda karar değiştirmesine isyan etti. En büyük tepki ise o isimden geldi.
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- 16.1.2019 12:29
- Güncelleme: 16.1.2019 12:31
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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