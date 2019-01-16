Galatasaray'da Belhanda bilmecesi – Fotomaç – 16 Ocak 2019
18 Nisan 2019, Perşembe
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Galatasaray'da bilmecesi

Galatasaray'da Belhanda bilmecesi

Yönetim, Younes 'yı satmak isterken Faslı yıldız "Ben burada kalacağım" diyordu.

Yönetim, Younes 'yı satmak isterken Faslı yıldız "Ben burada kalacağım" diyordu. Al İttihad, teklifini 5.5 milyon euro'ya çıkarınca 28 yaşındaki futbolcu "Ben anlaştım" dedi. SARI-kırmızılı yönetim, Al İttihad'ın 7 milyon euro'luk teklifini 9'a çıkarmazsa transfere onay vermeyeceğini açıkladı. Bu arada Belhanda'nın devre arasında satılmasına karşı olan , Faslı oyuncuyla görüşecek. Kalması için ikna etmeye çalışacak.
  1. 16.1.2019
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