Galatasaray'da tartışmalara konu olan futbolcu Tarık Çamdal düğümü çözüldü. 4 sezondur Galatasaray futbolcusu olan ve en son 2015-2016 sezonunda forma giyen Tarık Çamdal ile yolların ayrıldığı açıklandı.



Galatasaray Spor Kulübü tarafından KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Tarık Çamdal'ın sözleşmesi şirketimiz tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

GALATASARAY'DAN 6 MİLYON 750 BİN EURO KAZANDI

Tarık Çamdal, 2014-2015 sezonunda Galatasaray'a 4 milyon 750 bin Euro bedelle Eskişehirspor'dan transfer olmuştu. 27 yaşındaki futbolcu 4,5 sezonda Galatasaray'dan toplamda 6 milyon 152 bin Euro kazandı.





