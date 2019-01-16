Galatasaray Tarık Çamdal'ın sözleşmesini feshetti
16 Ocak 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'ın sözleşmesini feshetti

Galatasaray Tarık Çamdal'ın sözleşmesini feshetti

, 'ın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

'da tartışmalara konu olan futbolcu düğümü çözüldü. 4 sezondur futbolcusu olan ve en son 2015-2016 sezonunda forma giyen Tarık Çamdal ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Galatasaray Spor Kulübü tarafından KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Tarık Çamdal'ın sözleşmesi şirketimiz tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

GALATASARAY'DAN 6 MİLYON 750 BİN EURO KAZANDI
Tarık Çamdal, 2014-2015 sezonunda Galatasaray'a 4 milyon 750 bin Euro bedelle Eskişehirspor'dan transfer olmuştu. 27 yaşındaki futbolcu 4,5 sezonda Galatasaray'dan toplamda 6 milyon 152 bin Euro kazandı.



  1. 16.1.2019 13:50
  2. Güncelleme: 16.1.2019 14:11
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray Tarık Çamdal'ın sözleşmesini feshetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN