Galatasaray Tarık Çamdal'ın sözleşmesini feshetti
Galatasaray, Tarık Çamdal'ın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.
Galatasaray'da tartışmalara konu olan futbolcu Tarık Çamdal düğümü çözüldü. 4 sezondur Galatasaray futbolcusu olan ve en son 2015-2016 sezonunda forma giyen Tarık Çamdal ile yolların ayrıldığı açıklandı.
Galatasaray Spor Kulübü tarafından KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Tarık Çamdal'ın sözleşmesi şirketimiz tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
GALATASARAY'DAN 6 MİLYON 750 BİN EURO KAZANDI
Tarık Çamdal, 2014-2015 sezonunda Galatasaray'a 4 milyon 750 bin Euro bedelle Eskişehirspor'dan transfer olmuştu. 27 yaşındaki futbolcu 4,5 sezonda Galatasaray'dan toplamda 6 milyon 152 bin Euro kazandı.
- 16.1.2019 13:50
- Güncelleme: 16.1.2019 14:11
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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