Galatasaray kalbimde
Al İttihad’a giden Garry Rodrigues, “İstanbul’da her şey çok mükemmeldi ve benim için iyi bir tecrübe oldu” dedi.
AYRILMAMI İSTEMEDİ
TRT Spor'a özel açıklamalarda bulunan Rodrigues, teknik direktör Fatih Terim'in transferiyle ilgili neler söylediğinin sorulması üzerine ise şunları söyledi: Fatih Terim ile özel bir bağımız vardı. Benim için adeta bir baba gibiydi ve iyi bir oyuncu olmama yardım etti. Tabii ki transferimi konuştuk ve ayrılmamı istemedi. Ancak bu transfer Galatasaray ve benim için faydalı oldu.
Galatasaray'da başarılı bir ilk yarı geçiren Hollandalı yıldız, 9 milyon Euro bonservis bedeli ile Suudi Arabistan'ın yolunu tutmuştu.
Onyekuru iyi bir oyuncu. Benim yerimi dolduracağını gösterecektir.
Gerçek şu ki takımın transfere ihtiyacı var.
- 16.1.2019
-
Zirvede kriz var
Toplam 3
Yorum
ironman Başakşehir takımının önce doğru dürüst bir geliri olmadan nasıl Ardaya 6M€ verebildiğini bir açıklasanız sayın başkan .
-
Kasımpaşa maçı yeniden oynansın
Toplam 1
Yorum
Altan Şaka gibisiniz yemin ediyorum
-
Hikmet Karaman'dan Galatasaray'a taş
Toplam 5
Yorum
YAPMA SEN İYİ BİR HOCASIN GS LI OLDUĞUNU SANDIĞIMIZ SN HİKMET HOCA GS YI YIKANLARIN NEMASINDAN ANLAŞILIYOR Kİ SENDE YARARLANMAK İSTİYORSUN. KONUŞMANA BAKILIRSA
Galatasaray kalbimde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.