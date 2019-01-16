Galatasaray kalbimde – Fotomaç – 16 Ocak 2019
18 Nisan 2019, Perşembe
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kalbimde

Galatasaray kalbimde

Al İttihad’a giden , “’da her şey çok mükemmeldi ve benim için iyi bir tecrübe oldu” dedi.

'ın Al İttihad'a sattığı , sarı-kırmızılı forma altında geçirdiği günleri unutmayacağını söyledi. İki yıl boyunca güzel günler geçirdiğini kaydeden , "'da her şey mükemmeldi ve benim için çok iyi bir tecrübe oldu. Taraftarların beni sevmesi de çok özeldi. Onların sevgisiyle performansımın yükseldiğini söylemeliyim. Kalbimi İstanbul'da bıraktım" dedi.

AYRILMAMI İSTEMEDİ
TRT Spor'a özel açıklamalarda bulunan Rodrigues, teknik direktör 'in transferiyle ilgili neler söylediğinin sorulması üzerine ise şunları söyledi: Fatih Terim ile özel bir bağımız vardı. Benim için adeta bir baba gibiydi ve iyi bir oyuncu olmama yardım etti. Tabii ki transferimi konuştuk ve ayrılmamı istemedi. Ancak bu Galatasaray ve benim için faydalı oldu.

Galatasaray'da başarılı bir ilk yarı geçiren Hollandalı yıldız, 9 milyon Euro bonservis bedeli ile 'ın yolunu tutmuştu.

Onyekuru iyi bir oyuncu. Benim yerimi dolduracağını gösterecektir.

Gerçek şu ki takımın transfere ihtiyacı var.
  1. 16.1.2019
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