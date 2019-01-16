Feghouli’yi soran kaçıyor – Fotomaç – 16 Ocak 2019
18 Nisan 2019, Perşembe
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’yi soran kaçıyor

Feghouli’yi soran kaçıyor

G.Saray’dan aldığı ücret menajerleri korkuttu.

Rodrigues için Al İttihad ile anlaşan yönetiminin, yeni hedefi 'yi göndermek... Cezayirli için teklifler geliyor ama Arap ülkelerinden ve 'den gelen öneriler bile neredeyse Galatasaray'da aldığı kadar olunca yerinden kıpırdamıyor. Son olarak Suudlar adına bir menajer, Galatasaray'ın kapısını çaldı. Ancak 4.5 milyon euro kazandığını öğrenince geri adım attı.
  1. 16.1.2019
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