Cimbom’a rakip çıktı – Fotomaç – 16 Ocak 2019
18 Nisan 2019, Perşembe
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Cimbom’a rakip çıktı

Cimbom’a rakip çıktı
'ın Tetteh için yaptığı kiralama teklifini reddeden 'ın kapısını bu kez İngilizler çaldı. Wolverhampton genç yıldıza talip oldu.
  1. 16.1.2019
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