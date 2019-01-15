Marcao sağlık kontrolünden geçti
Galatasaray’ın Portekiz ekibi Chaves’ten transfer ettiği Marcao, sağlık kontrolünden geçti.
- 15.1.2019 16:45
- Güncelleme: 15.1.2019 16:46
-
Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
-
Konyaspor'da 'Kocaman' hedef!
Toplam 1
Yorum
şahin aykut haca konya için bir şans elimizdeki kıymetleri bilelim
-
Fenerbahçe Ümraniyespor maçının hazırlıklarına start verdi
Toplam 1
Yorum
Ali Başkan adamsın...
Marcao sağlık kontrolünden geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.