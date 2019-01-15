Marcao sağlık kontrolünden geçti
15 Ocak 2019, Salı
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sağlık kontrolünden geçti

Marcao sağlık kontrolünden geçti

’ın Portekiz ekibi ’ten ettiği , sağlık kontrolünden geçti.

'ın 'ten ettiği ve gece yarısı 'a gelen Brezilyalı savunmacı , sağlık kontrollerinden geçti. Özel bir hastanede bir takım testler yapılan Marcao'nun sağlık kontrolünde, Galatasaray futbol takımı yetkilileri de hazır bulundu.
  1. 15.1.2019 16:45
  2. Güncelleme: 15.1.2019 16:46
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