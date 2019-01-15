Marcao İstanbul'da!
Cimbom’un yeni transferi bugün sağlık kontrolünden geçecek.
Galatasaray'ın Chaves'ten transfer ettiği Brezilyalı stoper Marcos Do Nascimento Teixeira (Marcao), dün gece yarısı İstanbul'a geldi. Lizbon'dan THY uçağıyla Atatürk Havalimanı'na inen Marcao'yu, sarı-kırmızılı yetkililer ve az sayıda taraftar karşıladı. "Şampiyon Galatasaray" atkısıyla basın mensuplarına poz veren ve tezahüratlar eşliğinde havalimanından ayrılan 22 yaşındaki stoper bugün sağlık kontrolünden geçecek ve imzayı atacak.
- 15.1.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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