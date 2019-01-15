Marcao Galatasaray'a hazır geldi
17 Nisan 2019, Çarşamba
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Marcao 'a hazır geldi

Marcao Galatasaray'a hazır geldi

Aslan’ın yeni transferi son maçta heyecanlıydı.

'ın 3.5 milyon euro'ya renklerine bağladığı Chaves'in stoperi Marcao önceki gün Tondela karşısında son maçına çıktı. Bir penaltı kaçıran 22 yaşındaki oyuncu heyecanlı gözüktü. 90 dakika sonunda Chaves'e veda eden Marcao ardından valizlerini toplayarak ailesiyle birlikte İstanbul'a hareket etti.


SANALDA ŞAMPİYON GALATASARAY

Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada en etkin grup. Boom Social'ın verilerine göre Galatasaray'ın Facebook hesabını 8 milyon 354 bin 795 kişi takip ediyor. F.Bahçe 6 milyon 481 bin 300 ile ikinci, 3 milyon 757 bin 142 ile üçüncü.

GRİP ENDİŞESİ

Antalya'da sıcak havada kamp yapan Cimbom, Leipzig'de karla karşılaşmıştı. İstanbul'un değişkin havasından sonra bugün Bolu'da bir kez daha karlı ortamda bulunacak olan Aslan'ı grip korkusu sardı. Sağlık heyeti takviyelerle oyuncuları korumaya çalışıyor.

JUDOCULARA ÖDÜL

Başkan , judo şubesi teknik ve idari heyetleri ile sporcuları Stadı'nda ağırladı. Cengiz şampiyon olan sporculara plaket sundu, "Judoda hem erkekler hem kadınlarda şampiyon olduk. Galatasaray sadece bir futbol takımı değildir" dedi.

140 GÜN OLDU!

Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, yaz transfer dönemi kapanmadan birkaç gün önce "Forvet alacağız, belki de 2 tane" demişti. Bu sözlerin üzerinden tam 140 gün geçmesine rağmen hücum hattından giden var, gelen ise yok.

  1. 15.1.2019
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