Marcao Galatasaray'a hazır geldi

Galatasaray'ın 3.5 milyon euro'ya renklerine bağladığı Chaves'in stoperi Marcao önceki gün Tondela karşısında son maçına çıktı. Bir penaltı kaçıran 22 yaşındaki oyuncu heyecanlı gözüktü. 90 dakika sonunda Chaves'e veda eden Marcao ardından valizlerini toplayarak ailesiyle birlikte İstanbul'a hareket etti.



SANALDA ŞAMPİYON GALATASARAY



Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada en etkin grup. Boom Social'ın verilerine göre Galatasaray'ın Facebook hesabını 8 milyon 354 bin 795 kişi takip ediyor. F.Bahçe 6 milyon 481 bin 300 ile ikinci, Beşiktaş 3 milyon 757 bin 142 ile üçüncü.



GRİP ENDİŞESİ



Antalya'da sıcak havada kamp yapan Cimbom, Leipzig'de karla karşılaşmıştı. İstanbul'un değişkin havasından sonra bugün Bolu'da bir kez daha karlı ortamda bulunacak olan Aslan'ı grip korkusu sardı. Sağlık heyeti takviyelerle oyuncuları korumaya çalışıyor.



JUDOCULARA ÖDÜL



Başkan Mustafa Cengiz, judo şubesi teknik ve idari heyetleri ile sporcuları Türk Telekom Stadı'nda ağırladı. Cengiz şampiyon olan sporculara plaket sundu, "Judoda hem erkekler hem kadınlarda şampiyon olduk. Galatasaray sadece bir futbol takımı değildir" dedi.



140 GÜN OLDU!



Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, yaz transfer dönemi kapanmadan birkaç gün önce "Forvet alacağız, belki de 2 tane" demişti. Bu sözlerin üzerinden tam 140 gün geçmesine rağmen hücum hattından giden Eren Derdiyok var, gelen ise yok.