İtalya'dan Galatasaray için bomba Balotelli iddiası!
Cimbom’un Mario Balotelli hamlesi Avrupa’da büyük ses getirirken, İtalyan gazeteci Lorenzo di Caprio da Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıracak açıklamalar yaptı.
Radyospor'a konuşan di Caprio, İtalyan golcünün Nice kulübünden kesin olarak ayrılacağını belirterek şunları söyledi:
"Galatasaray Balotelli ve menajeri ile irtibatta. Bologna ve Marsilya da onu transfer etmek istiyor. Bence Galatasaray'ın şansı çok fazla. İyi bir sözleşme Balotelli'yi ikna eder. Galatasaray'dan 3.5 milyon euro talep edeceklerini düşünüyorum. Balotelli Galatasaray'a çok şey kazandırabilir."
- 15.1.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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