Boluspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin ne zaman oynanacağı ve karşılaşmaya dair detaylar haberimizde...
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray, Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor'a konuk olacak. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 19.50'de başlayacak.
ATV ekranlarında yayınlanacak olan maçı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
Galatasaray, 5. turda dahil olduğu kupada Keçiörengücü'nü eleyerek son 16 turuna çıktı.
Boluspor ise 3. turda Payasspor, 4. turda Şile Yıldızspor ve 5. turda Van Büyükşehir Belediyespor'u geçerek son 16 turuna yükseldi.
Karşılaşmanın rövanş karşılaşması 22 Ocak Salı günü İstanbul'da oynanacak.
Boluspor maçının kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Mariano Ferreira, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Gökay Güney, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.
- 14.1.2019 11:19
- Güncelleme: 15.1.2019 09:11
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