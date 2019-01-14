Yunus’a izin çıkmadı – Fotomaç – 14 Ocak 2019
14 Ocak 2019, Pazartesi
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Yunus’a izin çıkmadı

Yunus’a izin çıkmadı

'ın sezon başında A Takım'a çıkardığı , kulüpte kaldı.

'ın sezon başında A Takım'a çıkardığı , kulüpte kaldı. Sarı kırmızılı kulübün, bir kulübünden 2 milyon euro'luk bir transfer teklifi aldığı ama bunun geri çevrildiği ifade edildi. İtalyan basını, Lazio'nun Yunus Akgün'ü istediğini yazmıştı.
  1. 14.1.2019
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