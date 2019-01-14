Forvet al Cengiz!
Galatasaray taraftarları forvet üzerinden yönetimi sıkıştırırken sosyal medyada esprili paylaşımlar arka arkaya gelmeye devam ediyor.
Galatasaray taraftarları forvet üzerinden yönetimi sıkıştırırken sosyal medyada esprili paylaşımlar arka arkaya gelmeye devam ediyor. Twitter'da yapılan bir paylaşımda soy ismi Cengiz olan fanatik Galatasaraylı Ahmet Cengiz'in oğlunun adını "Forvet Al" koyduğu iddia edildi. Kimlik fotoğrafıyla bir de fotoğraf yayınlayan Baba, "Forvetsizlikten kafayı yedim oğlumun adını forvet koydum. Hatta ikinci isim olarak da 'Al'ı ekledim. Oğlumun adı artık "Forvet Al Cengiz'dir. Umarım mesaj alınmıştır" diye yazdı. Zaytung haberlerini andıran paylaşım büyük ilgi gördü.
- 14.1.2019
-
Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
-
Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
-
Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
Forvet al Cengiz! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.