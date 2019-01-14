Galatasaray taraftarları forvet üzerinden yönetimi sıkıştırırken sosyal medyada esprili paylaşımlar arka arkaya gelmeye devam ediyor. Twitter'da yapılan bir paylaşımda soy ismi Cengiz olan fanatik Galatasaraylı Ahmet Cengiz'in oğlunun adını "Forvet Al" koyduğu iddia edildi. Kimlik fotoğrafıyla bir de fotoğraf yayınlayan Baba, "Forvetsizlikten kafayı yedim oğlumun adını forvet koydum. Hatta ikinci isim olarak da 'Al'ı ekledim. Oğlumun adı artık "Forvet Al Cengiz'dir. Umarım mesaj alınmıştır" diye yazdı. Zaytung haberlerini andıran paylaşım büyük ilgi gördü.