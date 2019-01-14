Çıldırıyorlar! – Fotomaç – 14 Ocak 2019
14 Ocak 2019, Pazartesi
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Çıldırıyorlar!

Çıldırıyorlar!

İtalyan basını, 5 dev takımın için sıraya girdiğini yazdı.

'ın gözbebeği haline gelen Avrupa kulüplerini peşine taktı. Roma'nın transfer hedefindeki genç yıldız için 4 farklı kulübün ilgilendiği ifade edildi. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; İnter, Dortmund, Stuttgart, Watford ve Ozan için sıraya girdi. Gazete haberinde "Ozan Kabak için çıldırıyorlar" ifadesine de yer verdi.

TERİM BIRAKMIYOR
Sözleşmesinde '7.5 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi olduğu ortaya çıkan Ozan Kabak, Terim'in kendisini bırakmak istememesi üzerine Avrupa hayalini ertelemiş görünüyor. Ancak zaman neler gösterecek bilinmez.

Roma sportif direktörü Monchi'nin Ozan Kabak için temaslar kurduğu ve nabız yoklamalarının devam edeceği bildirildi. Diğer kulüplerin de Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi.

  1. 14.1.2019
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