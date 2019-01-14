Galatasaray'ın gözbebeği haline gelen Ozan Kabak Avrupa kulüplerini peşine taktı. Roma'nın transfer hedefindeki genç yıldız için 4 farklı kulübün ilgilendiği ifade edildi. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; İnter, Dortmund, Stuttgart, Watford ve Manchester United Ozan için sıraya girdi. Gazete haberinde "Ozan Kabak için çıldırıyorlar" ifadesine de yer verdi.



TERİM BIRAKMIYOR

Sözleşmesinde '7.5 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi olduğu ortaya çıkan Ozan Kabak, Terim'in kendisini bırakmak istememesi üzerine Avrupa hayalini ertelemiş görünüyor. Ancak zaman neler gösterecek bilinmez.



Roma sportif direktörü Monchi'nin Ozan Kabak için temaslar kurduğu ve nabız yoklamalarının devam edeceği bildirildi. Diğer kulüplerin de Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi.