Çıldırıyorlar!
İtalyan basını, 5 dev takımın Ozan Kabak için sıraya girdiğini yazdı.
Galatasaray'ın gözbebeği haline gelen Ozan Kabak Avrupa kulüplerini peşine taktı. Roma'nın transfer hedefindeki genç yıldız için 4 farklı kulübün ilgilendiği ifade edildi. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; İnter, Dortmund, Stuttgart, Watford ve Manchester United Ozan için sıraya girdi. Gazete haberinde "Ozan Kabak için çıldırıyorlar" ifadesine de yer verdi.
TERİM BIRAKMIYOR
Sözleşmesinde '7.5 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi olduğu ortaya çıkan Ozan Kabak, Terim'in kendisini bırakmak istememesi üzerine Avrupa hayalini ertelemiş görünüyor. Ancak zaman neler gösterecek bilinmez.
Roma sportif direktörü Monchi'nin Ozan Kabak için temaslar kurduğu ve nabız yoklamalarının devam edeceği bildirildi. Diğer kulüplerin de Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi.
- 14.1.2019
-
Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
-
Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
-
Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
Çıldırıyorlar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.