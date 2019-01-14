Boluspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin ne zaman oynanacağı ve karşılaşmaya dair detaylar haberimizde...
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray, Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor'a konuk olacak. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 19.50'de başlayacak.
ATV ekranlarında yayınlanacak olan maçı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
Galatasaray, 5. turda dahil olduğu kupada Keçiörengücü'nü eleyerek son 16 turuna çıktı.
Boluspor ise 3. turda Payasspor, 4. turda Şile Yıldızspor ve 5. turda Van Büyükşehir Belediyespor'u geçerek son 16 turuna yükseldi.
Karşılaşmanın rövanş karşılaşması 22 Ocak Salı günü İstanbul'da oynanacak.
- 14.1.2019 11:19
- Güncelleme: 14.1.2019 11:26
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
Boluspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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