Boluspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
14 Ocak 2019, Pazartesi
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- maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Boluspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

, son 16 turu ilk maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin ne zaman oynanacağı ve karşılaşmaya dair detaylar haberimizde...

son 16 turu ilk maçında , Spor Toto 1. Lig ekibi 'a konuk olacak. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 19.50'de başlayacak.

ATV ekranlarında yayınlanacak olan maçı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Galatasaray, 5. turda dahil olduğu kupada Keçiörengücü'nü eleyerek son 16 turuna çıktı.

Boluspor ise 3. turda Payasspor, 4. turda Şile Yıldızspor ve 5. turda Van Büyükşehir Belediyespor'u geçerek son 16 turuna yükseldi.

Karşılaşmanın rövanş karşılaşması 22 Ocak Salı günü İstanbul'da oynanacak.

  1. 14.1.2019 11:19
  2. Güncelleme: 14.1.2019 11:26
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