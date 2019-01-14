Balotelli ikna oldu

Galatasaray'da Mario Balotelli heyecanı yaşanıyor. Alan Carvalho transferinin çıkmaza girmesi üzerine Balotelli'yi yeniden gündeme alan ve İtalyan golcüyü iki gün önce İstanbul'a çağırıp görüşen Galatasaray bu transfer harekatında önemli mesafe katetti. Maslak'ta bir rezidansta gerçekleşen görüşmede Balotelli'nin Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı belirlendi. Zirve sonrası İstanbul'dan ayrılan 28 yaşındaki futbolcu, ayrılık şartlarını konuşmak için kulübü Nice ile masaya oturacak. Balotelli'yi özellikle başkan Mustafa Cengiz'in çok istediği öğrenildi. Nice ile sözleşmesi haziranda bitecek olan Balotelli bu sezon ligde 10 maçta oynadı, gol atamadı