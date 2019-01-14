4 farklı iklim – Fotomaç – 14 Ocak 2019
14 Ocak 2019, Pazartesi
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4 farklı iklim

4 farklı iklim

, kısa sürede 4 farklı iklimi bir arada yaşayacak.

, kısa sürede 4 farklı iklimi bir arada yaşayacak. 'da güneşli havadan gelip, Leipzig'de karlı ortamı gören Cimbom, ile kupa karşılaşmasında iyice soğuğu görecek. Sarıkırmızılıların salı günü kupada Boluspor ile oynayacağı mücadelede havanın eksi 6 derece olması bekleniyor. Oyuncuların ayrıca yol yorgunluğu da bulunuyor.
  1. 14.1.2019
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