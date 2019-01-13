Onyekuru'dan Terim'e mesaj
13 Ocak 2019, Pazar
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Onyekuru'dan Terim'e mesaj

Onyekuru'dan Terim'e mesaj

Henry Onyekuru, solda daha iyi oynadığını söyledi.

Nijeryalı, "sol kanatta oynadığım maçlarda 6 gol atmam tesadüf değil. Kendimi en rahat hissettiğim ve oynamaktan keyif aldığım yer sol forvet... Ancak hocam sağ kanatta görev verdiğinde çıkıp oynuyorum" dedi.

FERNANDO'YA İZİN ÇIKMADI

Fransız basını 'nin, 'yu istediğini ve 6 milyon euroluk bonservis bedelini de gözden çıkardığını iddia etti. Bu iddia ses getirirken Terim'in takımın önemli oyuncuları arasında gördüğü Fernando'ya izin vermediği belirtildi.

CENK 11 AY SONRA DÖNDÜ

'ın ve milli takımın eski file bekçisi 11 ay sonra Malaga'da çalışmalara başladı. Omzundan sakatlık geçiren ve geçtiğimiz yıl geçirdiği başarılı operasyon sonrası tamamen iyileşen başarılı eldiven, ikinci yarının başlaması ile formayı kapmak istiyor.

  1. 13.1.2019
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