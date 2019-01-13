Onyekuru'dan Terim'e mesaj
Henry Onyekuru, solda daha iyi oynadığını söyledi.
Nijeryalı, "sol kanatta oynadığım maçlarda 6 gol atmam tesadüf değil. Kendimi en rahat hissettiğim ve oynamaktan keyif aldığım yer sol forvet... Ancak hocam sağ kanatta görev verdiğinde çıkıp oynuyorum" dedi.
FERNANDO'YA İZİN ÇIKMADI
Fransız basını PSG'nin, Fernando'yu istediğini ve 6 milyon euroluk bonservis bedelini de gözden çıkardığını iddia etti. Bu iddia ses getirirken Terim'in takımın önemli oyuncuları arasında gördüğü Fernando'ya izin vermediği belirtildi.
CENK 11 AY SONRA DÖNDÜ
Galatasaray'ın ve milli takımın eski file bekçisi Cenk Gönen 11 ay sonra Malaga'da çalışmalara başladı. Omzundan sakatlık geçiren ve geçtiğimiz yıl geçirdiği başarılı operasyon sonrası tamamen iyileşen başarılı eldiven, ikinci yarının başlaması ile formayı kapmak istiyor.
- 13.1.2019
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
Onyekuru'dan Terim'e mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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