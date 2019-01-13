Devre arası kampının ardından dün Leipzig ile hazırlık maçı oynayan Galatasaray, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Yenik duruma düştüğü karşılaşmada eşitliği sağlayan sarı-kırmızılılarda 19 futbolcu forma giydi. Maça hızlı başlayan ev sahibi, 2. dakikada gole yaklaştı. Werner'in şutu yan ağlarda kaldı. 18'de Ndiaye, uygun durumda topu kaleciye nişanladı.



LINNES YILDIZLAŞTI



34'te İsmail'in çıkmak için geç kaldığı pozisyonda Poulsen, golü kolay buldu: 1-0. İkinci 45'e hızlı başlayan taraf Galatasaray'dı. Sinan Gümüş'ün pasına hareketlenen Martin Linnes, soldan ceza alanına girdi ve sert bir şutla fileleri havalandırmayı başardı: 1-1. 67'de Selçuk İnan, sağdan korneri kullandı. İyi yükselen Maicon'un kafasında top kalecide kaldı.



LEIPZIG SARI KIRMIZI



Galatasaray taraftarları, Leipzig karşısında takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılılar, Red Bull Arena'da oynanan maçta yerlerini aldı ve müsabaka boyunca susmadı. Takımlarının hazırlık karşılaşması için Leipzig'e giden Galatasaraylılar, statta şölen havası yaşattı.



BRUMA'YA SELÇUK ÇARPTI!



Karşılaşmanın 68. dakikasında Selçuk İnan ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan Bruma, maçı tamamlayamadı. Ayağına sert bir darbe alan Portekizli oyuncu, takım arkadaşlarının kucağında saha dışına çıkarıldı. Bu arada Bruma, maçı öncesi eski takım arkadaşlarıyla uzun süre vakit geçirdi.



AHMET KORKUTTU



İkinci yarıda oyuna giren olan Ahmet Çalık, kısa süre bir sakatlık yaşadı. Galatasaray'ın tecrübeli stoperi, rakibiyle çarpıştıktan sonra yerden kalkamadı. Ahmet, kanayan burnu bandajlanarak karşılaşmaya devam etti.



ATINÇ'TAN 14 DAKIKA



Leipzig forması giyen Atınç Nukan, Galatasaray'a karşı yedek soyundu. Upamecano'nun yerine 76'da oyuna giren genç futbolcuya oynadığı süre içinde fazla iş düşmedi.



NASIL OYNADILAR?



LINNES - 3/3 | Galatasaray'ın tek golünü attı. Savunmadaki başarılı bir görüntü çizdi. Yaptığı bindirmelerle hücuma da destek verdi.



MAICON - 3/3 | Brezilyalı oyuncu savunmada neredeyse sıfır hatayla oynadı. Yaptığı pas aralarıyla rakibin önemli ataklarını kesti.



İSMAİL ÇİPE - 2/3 | Yediği golden önce rakibin mutlak bir pozisyonunu çıkardı. Ancak Poulsen'in attığı golde zamanlama hatası yaptı.



SİNAN GÜMÜŞ - 1/3 | Yaptığı asistin dışında takıma fazla katkısı olmadı. Çok pas hatası yaparken, rakip savunmada adeta kayboldu.



FEGHOULI - 1/3 | Klas hareketleri vardı ama etkili bir futbol oynamadı. Özellikle ilk yarıda çok top kaybı yaptı.



BELHANDA - 1/3 | Sahada agresif bir görüntü çizdi. İlk yarıda forma giyen Faslı yıldız oyuncu dün akşam beklentilerin altındaydı.?