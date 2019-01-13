Dün tam anlamıyla İstanbul'da Mario Balotelli rüzgarı esti. Golcü arayışları yoğun bir şekilde devam eden Galatasaray'ın Nice'ten ayrılma kararı alan oyuncuyu Cuma akşamı gizlice İstanbul'a getirdiği iddia edildi. Gomis'i Al Hilal'e satan ve Eren Derdiyok ile devre arasında yolları ayırma kararı alan sarı-kırmızılılar, forvet hattına iki yeni isim katmanın planlarını yapıyor. Uzun süredir gündemi Çin takımı ile sözleşmesi bitecek olan Alan Carvalho meşgul ederken dün bir anda gözler Balotelli'ye çevirildi.



ASLAN GÖRSELİ KULLANDI



Yıldız futbolcunun, havaalanında İstanbul'a giriş yaparken çekilmiş fotoğrafları sosyal medyaya düştü. Ardından da Galatasaray iddiası ortaya atıldı. Havalimanından özel bir araçla Maslak'ta bir otele yerleştirilen Mario Balotelli'nin burada sarı-kırmızılı yöneticiler ile bir dizi transfer görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Ayrıca Mario Balotelli'nin Instagram profil fotoğrafında Aslan görseli kullanmasıyla bu iddia Galatasaray taraftarı arasında büyük heyecana neden oldu.



İTALYAN GOLCÜNÜN 'İSTANBUL'A GELDİĞİ' HABERİ BOMBA ETKİSİ YARATTI



Nice'le arası açılan Balotelli, İnstagram profil fotoğrafını 'Aslan' arka planlı bir fotoğrafıyla değiştirdi ve açıklama kısmına ekledi.



Mario Balotelli'nin havaalanında çekilen fotoğrafındaki takılar ile son hikayelerindeki takımların birbiriyle uyuşması dikkatli gözlerden kaçmadı.



TARAFTARLAR İŞBAŞINDA



İstanbul'a geldiği bilgisi üzerine sarı-kırmızılı taraftarlar dün aktif olarak transfere el attı. Mario Balotelli'nin yaptığı paylaşımların altında bol bol "Come to Galatasaray" yorumları yaptı.



KARDEŞİ YORUMU BEĞENDİ



Mario Balotelli'nin kardeşiyle yaptığı paylaşımın altına eski İtalyan milli futbolcu Fabrizio Miccoli, "Kardeşim senin Galatasaray'a gideceğini söylüyorlar" ifadelerinin bulunduğu bir yorum atarken yıldız futbolcunun fotoğrafta olan kardeşi Enock Barwuah, bu yorumu beğendi.



GALATASARAY SESSİZ KALDI



Transfer döneminde adı sık sık Galatasaray ile anılan golcü oyuncunun İstanbul'a geldiği iddiasının ortaya atılmasının ardından adeta Twitter sallandı. Uzun süre en çok konuşulan konular arasında kaldı. Galatasaray'ın sessizliği de ilgiyi arttırdı.



NICE'DEN AYRILIYOR



Kariyerinde Manchester City, Liverpool, İnter ve Milan gibi önemli takımlarda da forma giyen Balotelli son olarak Nice'in kadrosunda yer alıyordu.



EVİNDEN PAYLAŞIM YAPTI



Sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran Balotelli, dün ise sosyal medya hesabından Brescia'da olduğunu gösteren bir paylaşımda bulundu. İtalyan yıldız paylaşımında "Evim güzel evim. Bir günlük dinlenmenin ardından yarın (bugün) geri dönüş" ifadelerine yer verdi. Golcü futbolcu ise sonraki paylaşımında idman yaparken çekilen videosunu koydu.