Galatasaray'ın transfer etmek istediği Clinton N'Jie kimdir?
12 Ocak 2019, Cumartesi
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'ın etmek istediği N'Jie kimdir?

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Clinton N'Jie kimdir?

çalışmalarında önceliği golcü olan ve forvet arayışlarını sürdüren listesine sürpriz bir ismi daha aldı. Sarı kırmızılılar 'un da biletini kesmesinin ardından golcü arayışına tam gaz devam ederken aradığı ismi 'da buldu. Galatasaray, Marsilya forması giyen N'Jie'nin transferi için görüşmelere başladı. Taraftarlar ise merakla beklediği golcü haberleri sonrası gündeme gelen Clinton N'Jie'nin kim olduğunu merak etmeye başladı. Detaylar haberimizde...

Alan, , Tetteh ve Batshuayi ile yakından ilgilenen sarı kırmızılılar, Clinton N'Jie için de Marsilya ile temasa geçtiği ifade edildi.

'ın bir süredir yakından takip ettiği Kamerunlu golcü konusunda Fransız ekibiyle görüşmelerde bulunduğu öğrenildi. Marsilya forması giyen yıldız oyuncu, bu sezon mavi beyazlı forma altında 5 lig maçına çıkarken 1 gol kaydetti.

CLINTON N'JIE KİMDİR?

N'Jie, 15 Ağustos 1993'te Kamerun'un en büyük şehri olan Douala'da dünyaya geldi. 1,75 boyundaki santrfor, futbola Ecole De Football Des Brasserie De Camer'de başladı. 2012'de Olimpik Lyon'a geçen N'Jie, 2015 - 2016 sezonundan 14.1 milyon euro karşılığında Tottenham'a oldu. 25 yaşındaki Kamerunlu golcü, 2017 yılında ise 7.00 milyon euro karşılığında Marsilya'nın yolunu tuttu. Clinton N'Jie'nin güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon euro civarında.

  1. 12.1.2019 16:09
  2. Güncelleme: 12.1.2019 16:12
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