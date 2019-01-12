Galatasaray'ın transfer etmek istediği Clinton N'Jie kimdir?
Transfer çalışmalarında önceliği golcü olan ve forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray listesine sürpriz bir ismi daha aldı. Sarı kırmızılılar Eren Derdiyok'un da biletini kesmesinin ardından golcü arayışına tam gaz devam ederken aradığı ismi Fransa'da buldu. Galatasaray, Marsilya forması giyen Clinton N'Jie'nin transferi için görüşmelere başladı. Taraftarlar ise merakla beklediği golcü haberleri sonrası gündeme gelen Clinton N'Jie'nin kim olduğunu merak etmeye başladı. Detaylar haberimizde...
Alan, Demba Ba, Tetteh ve Batshuayi ile yakından ilgilenen sarı kırmızılılar, Clinton N'Jie için de Marsilya ile temasa geçtiği ifade edildi.
Galatasaray'ın bir süredir yakından takip ettiği Kamerunlu golcü konusunda Fransız ekibiyle görüşmelerde bulunduğu öğrenildi. Marsilya forması giyen yıldız oyuncu, bu sezon mavi beyazlı forma altında 5 lig maçına çıkarken 1 gol kaydetti.
CLINTON N'JIE KİMDİR?
Clinton N'Jie, 15 Ağustos 1993'te Kamerun'un en büyük şehri olan Douala'da dünyaya geldi. 1,75 boyundaki santrfor, futbola Ecole De Football Des Brasserie De Camer'de başladı. 2012'de Olimpik Lyon'a geçen N'Jie, 2015 - 2016 sezonundan 14.1 milyon euro karşılığında Tottenham'a transfer oldu. 25 yaşındaki Kamerunlu golcü, 2017 yılında ise 7.00 milyon euro karşılığında Marsilya'nın yolunu tuttu. Clinton N'Jie'nin güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon euro civarında.
- 12.1.2019 16:09
- Güncelleme: 12.1.2019 16:12
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
Galatasaray'ın transfer etmek istediği Clinton N'Jie kimdir? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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