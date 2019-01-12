Alan, Demba Ba, Tetteh ve Batshuayi ile yakından ilgilenen sarı kırmızılılar, Clinton N'Jie için de Marsilya ile temasa geçtiği ifade edildi.

Galatasaray'ın bir süredir yakından takip ettiği Kamerunlu golcü konusunda Fransız ekibiyle görüşmelerde bulunduğu öğrenildi. Marsilya forması giyen yıldız oyuncu, bu sezon mavi beyazlı forma altında 5 lig maçına çıkarken 1 gol kaydetti.

CLINTON N'JIE KİMDİR?



Clinton N'Jie, 15 Ağustos 1993'te Kamerun'un en büyük şehri olan Douala'da dünyaya geldi. 1,75 boyundaki santrfor, futbola Ecole De Football Des Brasserie De Camer'de başladı. 2012'de Olimpik Lyon'a geçen N'Jie, 2015 - 2016 sezonundan 14.1 milyon euro karşılığında Tottenham'a transfer oldu. 25 yaşındaki Kamerunlu golcü, 2017 yılında ise 7.00 milyon euro karşılığında Marsilya'nın yolunu tuttu. Clinton N'Jie'nin güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon euro civarında.