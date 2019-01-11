Marcao'ya 400 bin Euro
11 Ocak 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'ya 400 bin Euro

Marcao'ya 400 bin Euro

'ın yeni transferi pazartesi günü İstanbul’da olacak. 3.5 yıl parçalıyı giyecek , 400 bin Euro kazanacak.

, Portekiz'in Chaves kulübünden transfer ettiği 'nun kesin olarak pazartesi günü İstanbul'a geleceği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların KAP'ta anlaştığını duyurduğu futbolcunun sözleşme detayları da netleşti. 3.5 yıllık sözleşme imzalanan 23 yaşındaki stoperin ligin ikinci yarısında 400 bin Euro kazanacağı belirtildi. Marcao sonraki 3 sezonda ise sırayla 750 bin, 800 bin ve 850 bin Euro maaş kazanacak. Marcao için kulübüne henüz netlik kazanmasa da 3.8 milyon Euro ödeneceği Portekiz basını tarafından yazıldı.

ŞAŞ İZLEDİ KAP GELDİ

Scout ekibinin önerdiği Marcao'ya Taffarrel'in dışında Jardel ile 'nun da kefil olduğu ortaya çıktı. 23 yaşındaki Brezilyalı'nın Setubal ile 6 Ocak'ta yapılan maçta tarafından son kez incelendiği de öğrenildi.

21. BREZİLYALI OLDU

Marcao, sarı-kırmızılıların 21. Brezilyalı'sı oldu. İşte o Sambacılar: Taffarel, Capone, Bruno, Marcio, Jardel, Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Prates, Conceiçao, Lincoln, Elano, Jo, Melo, Cris, Telles, Maicon, Mariano, .

TARIK BU AY GİDİYOR

Sarı-kırmızılı taraftarların ismini bile duymak istemediği 'ın bu ay gönderileceği iddia ediliyor. Kontratı sezon sonu bitecek olan 27 yaşındaki futbolcunun akıbeti oldukça merak ediliyor. 4.75 milyon Euro'ya gelip, yıllık 1.5 milyon Euro net maaş alan Tarık'a bu sezon lisans bile çıkarılmadı.

  1. 11.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Marcao'ya 400 bin Euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN