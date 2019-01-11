Galatasaray, Portekiz'in Chaves kulübünden transfer ettiği Marcao'nun kesin olarak pazartesi günü İstanbul'a geleceği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların KAP'ta anlaştığını duyurduğu futbolcunun sözleşme detayları da netleşti. 3.5 yıllık sözleşme imzalanan 23 yaşındaki Brezilyalı stoperin ligin ikinci yarısında 400 bin Euro kazanacağı belirtildi. Marcao sonraki 3 sezonda ise sırayla 750 bin, 800 bin ve 850 bin Euro maaş kazanacak. Marcao için kulübüne henüz netlik kazanmasa da 3.8 milyon Euro ödeneceği Portekiz basını tarafından yazıldı.



ŞAŞ İZLEDİ KAP GELDİ



Scout ekibinin önerdiği Marcao'ya Taffarrel'in dışında Jardel ile Felipe Melo'nun da kefil olduğu ortaya çıktı. 23 yaşındaki Brezilyalı'nın Setubal ile 6 Ocak'ta yapılan maçta Hasan Şaş tarafından son kez incelendiği de öğrenildi.



21. BREZİLYALI OLDU



Marcao, sarı-kırmızılıların 21. Brezilyalı'sı oldu. İşte o Sambacılar: Taffarel, Capone, Bruno, Marcio, Jardel, Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Prates, Conceiçao, Lincoln, Elano, Jo, Melo, Cris, Telles, Maicon, Mariano, Fernando.



TARIK BU AY GİDİYOR



Sarı-kırmızılı taraftarların ismini bile duymak istemediği Tarık Çamdal'ın bu ay gönderileceği iddia ediliyor. Kontratı sezon sonu bitecek olan 27 yaşındaki futbolcunun akıbeti oldukça merak ediliyor. 4.75 milyon Euro'ya gelip, yıllık 1.5 milyon Euro net maaş alan Tarık'a bu sezon lisans bile çıkarılmadı.