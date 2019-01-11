Marcao'ya 400 bin Euro
Galatasaray'ın yeni transferi pazartesi günü İstanbul’da olacak. 3.5 yıl parçalıyı giyecek Brezilyalı, 400 bin Euro kazanacak.
Galatasaray, Portekiz'in Chaves kulübünden transfer ettiği Marcao'nun kesin olarak pazartesi günü İstanbul'a geleceği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların KAP'ta anlaştığını duyurduğu futbolcunun sözleşme detayları da netleşti. 3.5 yıllık sözleşme imzalanan 23 yaşındaki Brezilyalı stoperin ligin ikinci yarısında 400 bin Euro kazanacağı belirtildi. Marcao sonraki 3 sezonda ise sırayla 750 bin, 800 bin ve 850 bin Euro maaş kazanacak. Marcao için kulübüne henüz netlik kazanmasa da 3.8 milyon Euro ödeneceği Portekiz basını tarafından yazıldı.
ŞAŞ İZLEDİ KAP GELDİ
Scout ekibinin önerdiği Marcao'ya Taffarrel'in dışında Jardel ile Felipe Melo'nun da kefil olduğu ortaya çıktı. 23 yaşındaki Brezilyalı'nın Setubal ile 6 Ocak'ta yapılan maçta Hasan Şaş tarafından son kez incelendiği de öğrenildi.
21. BREZİLYALI OLDU
Marcao, sarı-kırmızılıların 21. Brezilyalı'sı oldu. İşte o Sambacılar: Taffarel, Capone, Bruno, Marcio, Jardel, Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Prates, Conceiçao, Lincoln, Elano, Jo, Melo, Cris, Telles, Maicon, Mariano, Fernando.
TARIK BU AY GİDİYOR
Sarı-kırmızılı taraftarların ismini bile duymak istemediği Tarık Çamdal'ın bu ay gönderileceği iddia ediliyor. Kontratı sezon sonu bitecek olan 27 yaşındaki futbolcunun akıbeti oldukça merak ediliyor. 4.75 milyon Euro'ya gelip, yıllık 1.5 milyon Euro net maaş alan Tarık'a bu sezon lisans bile çıkarılmadı.
- 11.1.2019
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Toplam 1
Yorum
eko transfer böle yapılır varela zımba gibi forvet gs yönetimi gitsin kurs alsın kpaşadan .gttiler 300lik adama 3,5 mi euro verdikler yazık
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Sihirli dokunuş
Toplam 4
Yorum
motta61 zor necmi hoca, çünkü onazinin sakat oluşu ,birde stoperdeki sorunu daha da büyütür, o yüzden bu sene imkansız. Seneye ama bu takım şampiyon
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Mehmet Sepil'den borç vurgusu
Toplam 1
Yorum
neoplan adamsın
Marcao'ya 400 bin Euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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