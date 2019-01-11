Ibrahimovic'den Galatasaray bombası!
Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e; "gelirim" dedi ama maliyeti el yaktı.
Divan Kurulu'nda gelen yoğun eleştiriler üzerine "İstesem İbrahimovic'i alırdım. Alamadım ama uğraştığımı bilin" diyen Mustafa Cengiz'in İsveçli oyuncu ve menajeriyle sezon başında bir araya geldiği öğrenildi. Cengiz, Mino Raiola ve İbrahimovic'in bulunduğu toplantıda, İsveçli oyuncunun, "İsteklerimizi kabul ederseniz tabii ki Galatasaray formasını giyerim" dediği bildirildi. Ancak ortaya çıkan rakamların ardından görüşmelerin kesildiği belirtildi.
LA Galaxy Kulübü, İbrahimovic'in sözleşmesinin yenilendiğini ve 37 yaşındaki futbolcunun 2019 sezonunda da takımda forma giyeceğini duyurmuştu.
- 11.1.2019
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Kasımpaşa'dan çifte transfer: Varela ve Haris...
Toplam 1
Yorum
eko transfer böle yapılır varela zımba gibi forvet gs yönetimi gitsin kurs alsın kpaşadan .gttiler 300lik adama 3,5 mi euro verdikler yazık
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Sihirli dokunuş
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motta61 zor necmi hoca, çünkü onazinin sakat oluşu ,birde stoperdeki sorunu daha da büyütür, o yüzden bu sene imkansız. Seneye ama bu takım şampiyon
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Mehmet Sepil'den borç vurgusu
Toplam 1
Yorum
neoplan adamsın
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