Alan Carvalho transferinde gün sayan Galatasaray, forvet hattını güçlendirmek için Sparta Prag'da forma giyen Benjamin Tetteh'i transfer etmek için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, 2018'de Bohemians'tan Sparta Prag'a transfer olan ve 2022 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki genç futbolcu için kiralama teklifi sundu. Yöneticilerin, yarım sezon için 1 milyon euro teklif ettiği, ayrıca satın alma bedeli olarak da 8 milyon euro önerdiği ifade edildi.



PAZARLIKLAR SÜRÜYOR



Sparta Prag'ın içinde bulunduğu mali kriz sayesinde Alanyaspor Josef Sural'la sözleşme imzalamıştı. Çek ekibinin yeni sportif direktörü Tomas Rosicky'nin, Tomas Ujfalusi, aracılığıyla da Benjamin Tetteh'i Galatasaray'a teklif ettiği belirtildi. Sparta Prag'ın kiralamaya sıcak baktığı ancak satın alma bedeli olarak 12 milyon euro istediği öğrenildi. Bu ücretin aşağıya çekilmesine uğraşılırken ortak noktada buluşulamazsa sadece kiralama üzerinde durulacağı bildirildi.

9 GOLÜ VAR



21 yaşında ve santrfor mevkiinde forma giyen Benjamin Tetteh 1.93 boyunda. Genç futbolcu bu sezon Sparta Prag ile ligde 19 maça çıkarken 9 gol attı, 2 asist yaptı.



SEMİH DE KONUŞULDU



Benjamin Tetteh'i isteyen Galatasaray'a eski futbolcusu Semih Kaya da önerildi. Ancak sarı-kırmızılı ekibin Marcao'yu alması nedeniyle bu transfer üzerinde fazla durmadığı ifade edildi.



MARCAO BİRİNCİ TETTEH İKİNCİ



Transfermarkt Türkiye'de son 1 haftada profili en çok ziyaret edilen 8 oyuncu şöyle:

TARAFTARLAR YAKIN TAKİPTE



Galatasaray transferde hareketli saatler yaşarken taraftarlar da gündeme gelen isimleri yakından takip ediyor. Bu durum Transfermarkt verilerine de net bir şekilde yansıdı. Almanların ünlü sitesinde, Türkiye'de son bir haftada profili en çok ziyaret edilen oyuncu, yeni transfer Marcao oldu. Onu Benjamin Tetteh ve Emre Taşdemir takip etti ve ilk üç sıra Galatasaray'ın ilgilendiği isimlerden oluştu.



GOLCÜ İSYANI



Galatasaray'ın yılan hikayesine dönen forvet transferi konusu sosyal medyanın da birinci gündemi konusunda... Dün Emre Taşdemir'in transferini duyuran kulübün resmi internet sitesini "Forvet" diye sıkıştırdı.