Leipzig Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Galatasaray, Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Leipzig'le yarın hazırlık maçı oynayacak. Peki Galatasaray'ın bu ilk ciddi hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Detaylar fotomac.com.tr'de...
Antalya'daki devre arası kamp çalışmalarını tamamlayan sarı-kırmızılı takım, maç için bugün Almanya'ya gidecek.
Almanya'nın Leipzig kentindeki Red Bull Arena'da yapılacak karşılaşma, TSİ 17.00'de başlayacak. Leipzig - Galatasaray maçının herhangi bir kanaldan canlı yayınlanıp yayınlanmayacağı henüz belli olmadı.
Sarı-kırmızılı ekibin 2017-2018 sezonu öncesi Armindo Bruma'yı Lepizig'e satışıyla ilgili anlaşmada, iki takımın özel bir maç oynaması maddesi de yer almıştı.
- 11.1.2019 10:50
- Güncelleme: 11.1.2019 11:24
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Burak sıkı çalışıyor
Toplam 7
Yorum
dobra dobra beşiktaşa geldi diye iyi şeyler söylemek lazım demek. yusuf efendi Trabzon nerenin takımıydı acaba? orda oynarken buraka sövmek serbestmiydi
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Burak sıkı çalışıyor
Toplam 7
Yorum
murat1903 çıktıgın hermaçtan yuhalanırsın inşallah
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Ekuban bizim!
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah elimizden kaçırmayız ? Yoksa seneye fiyatı 5 ' e katlar ?
Leipzig Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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