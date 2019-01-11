Galatasaray Emre Taşdemir'in maliyetini açıklamadı
11 Ocak 2019, Cuma
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'in maliyetini açıklamadı

Galatasaray Emre Taşdemir'in maliyetini açıklamadı

, bonservisi elinde bulunan ile sözleşme imzaladığını KAP’a bildirdi.

Geçtiğimiz günlerde Bursaspor ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden 23 yaşındaki futbolcu ile 1.5 yıllık anlaşma yapıldığı duyuruldu. Daha önceki transferlerde oyuncuların alacağı ücretleri ve bonusları tek tek açıklayan sarı-kırmızılı takım, Marcao'nun ardından Emre'nin de maliyetini vermekten kaçındı.

SAKATLIK KORKUSU

Sık sakatlık yaşayan 'i gönderen 'ın yine sakatlıkları nedeniyle birçok maçı kaçıran 'i kadrosuna katması ilginç karşılandı. Bursaspor'a transfer olduğundan bu yana Emre tam 100 maçta forma giyemedi.

TERiM AYRINTISI

Sarı-kırmızılı kulüp, resmi sosyal medya hesabından 'Hoş geldin Emre Taşdemir' başlığıyla bir fotoğraf yayınlarken, bu fotoğrafa Emre'nin Galatasaray Teknik Direktörü ile 'dan fotoğrafı da kullanıldı.

Milli Takımda U15, U16, U17, U19, U20 ve U21 forma giyen Emre, ilk kez Fatih Terim tarafından A Milli Takım'a davet edilmişti.

  1. 11.1.2019
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