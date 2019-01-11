Galatasaray Emre Taşdemir'in maliyetini açıklamadı
Galatasaray, bonservisi elinde bulunan Emre Taşdemir ile sözleşme imzaladığını KAP’a bildirdi.
Geçtiğimiz günlerde Bursaspor ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden 23 yaşındaki futbolcu ile 1.5 yıllık anlaşma yapıldığı duyuruldu. Daha önceki transferlerde oyuncuların alacağı ücretleri ve bonusları tek tek açıklayan sarı-kırmızılı takım, Marcao'nun ardından Emre'nin de maliyetini vermekten kaçındı.
SAKATLIK KORKUSU
Sık sakatlık yaşayan Serdar Aziz'i gönderen Galatasaray'ın yine sakatlıkları nedeniyle birçok maçı kaçıran Emre Taşdemir'i kadrosuna katması ilginç karşılandı. Bursaspor'a transfer olduğundan bu yana Emre tam 100 maçta forma giyemedi.
TERiM AYRINTISI
Sarı-kırmızılı kulüp, resmi sosyal medya hesabından 'Hoş geldin Emre Taşdemir' başlığıyla bir fotoğraf yayınlarken, bu fotoğrafa Emre'nin Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Milli Takım'dan fotoğrafı da kullanıldı.
Milli Takımda U15, U16, U17, U19, U20 ve U21 forma giyen Emre, ilk kez Fatih Terim tarafından A Milli Takım'a davet edilmişti.
- 11.1.2019
-
Kasımpaşa'dan çifte transfer: Varela ve Haris...
Toplam 1
Yorum
eko transfer böle yapılır varela zımba gibi forvet gs yönetimi gitsin kurs alsın kpaşadan .gttiler 300lik adama 3,5 mi euro verdikler yazık
-
Sihirli dokunuş
Toplam 4
Yorum
motta61 zor necmi hoca, çünkü onazinin sakat oluşu ,birde stoperdeki sorunu daha da büyütür, o yüzden bu sene imkansız. Seneye ama bu takım şampiyon
-
Mehmet Sepil'den borç vurgusu
Toplam 1
Yorum
neoplan adamsın
Galatasaray Emre Taşdemir'in maliyetini açıklamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.