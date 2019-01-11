Geçtiğimiz günlerde Bursaspor ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden 23 yaşındaki futbolcu ile 1.5 yıllık anlaşma yapıldığı duyuruldu. Daha önceki transferlerde oyuncuların alacağı ücretleri ve bonusları tek tek açıklayan sarı-kırmızılı takım, Marcao'nun ardından Emre'nin de maliyetini vermekten kaçındı.



SAKATLIK KORKUSU



Sık sakatlık yaşayan Serdar Aziz'i gönderen Galatasaray'ın yine sakatlıkları nedeniyle birçok maçı kaçıran Emre Taşdemir'i kadrosuna katması ilginç karşılandı. Bursaspor'a transfer olduğundan bu yana Emre tam 100 maçta forma giyemedi.



TERiM AYRINTISI



Sarı-kırmızılı kulüp, resmi sosyal medya hesabından 'Hoş geldin Emre Taşdemir' başlığıyla bir fotoğraf yayınlarken, bu fotoğrafa Emre'nin Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Milli Takım'dan fotoğrafı da kullanıldı.



Milli Takımda U15, U16, U17, U19, U20 ve U21 forma giyen Emre, ilk kez Fatih Terim tarafından A Milli Takım'a davet edilmişti.