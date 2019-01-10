Yönetim, muhabirimiz Savaş Çorlu'nun A Spor'da kendilerini eleştirdiği gerekçesiyle akreditasyonunu iptal etti. Muhabirlik mesleğini de küçümseyen sert bir açıklama ile üstelik... Mustafa Cengiz'in basına karşı bu yasakçı tavrı hakkında ne düşünüyorsunuz?



Başkan Mustafa Cengiz'i uzun yıllardır tanırım. Galatasaraylılığını asla tartışmam. Kongrelerde de ateşli konuşmalar yaptığını bilirim. Ancak karakter olarak eleştirilmekten hoşlanmıyor. Galatasaray başkanlığı sadece iyi günlerde yapılamaz. Galatasaray başkanlığı zorlu günlerde hatta eleştiri olabilecek ortamda da güçlü bir davranış sergilemelidir. Savaş Çorlu sadece Mustafa Cengiz'i eleştirmemiştir. Geçmişte yönetim konusunda bir takım sıkıntılar oluşmuşsa o dönemin başkanlarını da eleştirmiştir. Sayın Cengiz eleştirilere kızıp, Savaş'ı "Akredite etmiyoruz" diye cezalandıracağına çağırıp makamında bir konuşma yapabilirdi. Medyaya yakın olmalı Galatasaray başkanı sadece kendi üyelerine değil, medyasına da yakın olmalıdır. Ayrıca Savaş'ın söylemlerinde haraket içeren sözler yoktur.



Camiadan da benzer tepkiler yükseliyor. Yönetimi eleştiren Ayhan Özmızrak'ın paylaşımı sosyal medyadan kaldırıldı, Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun konuşmasına sansür uygulandı, attıkları tweetler için muhalif üyeler disipline verildi? Ne söyleyeceksiniz?



Bilgi ve teknoloji çağında yaşıyoruz. Yasaklar devrini artık geride bıraktık. Galatasaray yönetiminin işi sosyal medyayı takip etmek ve sosyal medyaya göre hareket etmek değildir. Galatasaray'ın kendi değerleri, örf ve adetleri vardır. Yasakçı bir zihniyet, eleştiriye tahammül edememek maalesef Galatasaray yönetiminin apoleti olmaya başladı. Eleştiri ağrı gibidir Eleştiriye sıcak bakmayan ve tepki koyan ayrıca yasaklarla düşünceleri engellemeye çalışan Galatasaray yönetimine İngiltere'nin efsane lideri Winston Churchill'in şu sözünü hatırlatırım: "Eleştiri belki güzel bir şey değildir ama gereklidir. Ağrı ile aynı işi görür. Çünkü ağrı da vücutta bir arıza olduğunu haber verir"



MARCAO İYİ OYUN KURAR



Serdar Aziz gönderildi ve 3.5 milyon euro'ya sol stoper Marcao alındı. Doğru bir hamle mi?



Marcao 23 yaşında genç bir stoper. Üstelik sol ayağını iyi kullanıyor. Topla ilişkileri de teknik açıdan kaliteli. Serdar Aziz tek hamleli bir stoperdi. Ne zaman ceza alanı içerisinde ölümcül bir hata yapacağını kestiremezsin. Serdar gitti diye söylemiyorum çünkü ben Serdar'ı zaten stoper olarak beğenmiyordum. Topla oyuna çıkışı çok zayıf. Pas verme yeteneği yok. Sadece canı istediğinde, fizik gücüyle oynayan bir stoper. Ayrıca duran toplarda rakip ceza alanı içerisinde etkili kafa vuruşları da var. Ama dünya futbolunda artık stoperlerin geriden oyuna katılması isteniyor. Popescu, Ujfalusi örneği gibi Marcao'nun da bu anlayışla transfer edilmek istendiğini biliyorum. 3.5 milyon euro'yu eğer Marcao'ya çok görenler varsa Serdar Aziz kaç paraya transfer edildi! Hatırlatayım, 4.5 milyon euro. Şimdi Serdar'ı kullanıp Marcao'yu eleştirmek isteyenlerin hedefi bağcıyı dövmektir.



GOLCÜLER HAZIR OLARAK GELECEK



Forvet transferiyle ilgili ise halen bir gelişme yok. Bu transferde geç kalındı mı?



Yeni golcü ya da golcülerin önümüzdeki hafta Galatasaray'da olacağını düşünüyorum. Ağustostan beri santrfor eksikliğini iliklerine kadar hisseden Galatasaray teknik heyetinin arzusunu yönetim çok önceden bitirmeli, ikinci yarıya start verildiğinde Antalya kampında golcü olmalıydı. Evet geç kalındı. Ancak gelecek golcü hazır olacak. Yani Galatasaray aylarca oynamamış bir golcüyü transfer etmeyecek.



BELHANDA KALMALI



Belhanda'ya da teklifler var. Devre arasında satılmalı mı? Kısa sürede yerine biri alınabilir mi?



İyi oyunculara her zaman teklif olur. Galatasaray ligin ikinci yarısına eğer şampiyonluk parolasıyla başlamak istiyorsa Belhanda'yı satmayı düşünmemelidir. Çünkü Faslı yıldıza ödenmek istenen bonservis bedelinin çok düşük olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Avrupa'da birçok takım ikinci yarı kadro mühendisliği konusunda planlarını yaptı. Yeri dolmaz Emre Akbaba'nın sakatlığının devam ettiğini düşünürsek Galatasaray'ın Belhanda'nın yerine ciddi katkı sağlayacak bir oyuncu bulacağına inanmıyorum. Eğer Fatih Terim, Feghouli'yi forvet arkası oynatmayı düşünüyorsa ve verim alacağına inanıyorsa ayrıca Galatasaray'ın ciddi sıcak paraya ihtiyacı varsa Belhanda da gitmek istiyorsa o zaman gözden çıkarılabilir. Belhanda'nın, Sofiane Feghouli ile yanyana oynadığında etkili olduğunu da unutmayalım.



GALARASARAY, EMRE İÇİN BİR ŞANS



Sol bek için Emre Taşdemir transfer edildi. Galatasaray'a nasıl katkı sağlar?



Emre'nin çıkışı kendisi gibi çok hızlı olmuştu. Yaşadığı sakatlıklardan dolayı uzun süre ortalıktan kayboldu. Emre bir sol bek olarak vitrine çıkmadı. Sol açık olarak parladı. Emre için futbola yeniden dönmek adına Galatasaray büyük şanstır. Eğer Fatih Terim, Emre'yi Nagatomo'nun yokluğunda sol bek olarak kullanmayı planlıyorsa bu Ömer Bayram transferinin yanlış olduğunu gösterir. Bana göre de Ömer Bayram, Galatasaray'ın sol beki olabilecek kalitede bir oyuncu değil. Emre ile sözleşme imzalamadan önce ciddi bir sağlık taraması gerekir. Çünkü Bursa medyası "Emre'yi alan yanına ambulans da alsın" gibi ağır bir suçlamada bulundu. Eğer Emre sakatlıklara takılırsa hesabını hem sağlık heyeti hem de transferi yapanlar vermek zorundadır.