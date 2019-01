Herkes forvet beklese de Galatasaray transfere stoperden başladı. Mide rahatsızlığını bahane ederek tatile gittiği ortaya çıkan Serdar Aziz'i gönderme kararı alan sarı-kırmızılı ekip, Chaves'te forma giyen ve 'Marcao' olarak tanınan 22 yaşındaki Marcos do Nascimento Teixeira'yı kadrosuna kattı. Bu transfer dün resmen duyuruldu.



3.5 YIL GALATASARAY'DA



KAP'a yapılan açıklamada, "Marcos Marcos do Nascimento Teixeira'nın transferi konusunda Grupo Desportivo De Chaves-Futebol Sad ile anlaşmaya varılmıştır" denildi. 3.5 milyon euro bonservis karşılığında alındığı belirtilen genç futbolcu, yarın İstanbul'da olacak ve 3.5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Mali detayların da bugün açıklanması bekleniyor.



MARCAO'YU TANIYALIM



BREZİLYA'DA DOĞDU:

Tam adı Marcos do Nascimento Teixeira olan Marcao, 1996 yılında Brezilya'nın Londrina kentinde dünyaya geldi.



KİRALIK VERİLDİ:

Profesyonel futbol kariyerine Brezilya ekiplerinden Guaratingueta'da başlayan 22 yaşındaki savunmacı, 2015'te Atletico Paranaense'ye transfer oldu ve bu kulüpte kaldığı süre boyunca iki farklı takıma kiralandı.



PORTEKİZ'E GİTTİ:

2017'nin Ocak ayında Atletico Goianiense'ye giden Marcao, aynı sezonun sonunda ise Portekiz ekibi Rio Ave'ye kiralandı ve kariyerinde ilk kez yurt dışında bir kulüpte forma giydi.



ŞANS BULDU:

2017-18 sezonunu Rio Ave'de geçiren Marcao, 20 lig, 3 Portekiz Kupası maçına çıktı ve sezonu 23 maçla tamamladı. Aynı sezon Rio Ave, ligi 5. sırada tamamlamayı başardı.



MAÇ KAÇIRMADI:

2018 yazında Paranaense'den ayrılan Marcao, bir kez daha Portekiz'in yolunu tuttu ve Chaves'e transfer oldu. Genç oyuncu ligin ilk yarısında hiçbir maçı kaçırmadı ve 16 karşılaşmada görev yapıp 2 gol kaydetti.



SON SIRADA:

Yeni transfer Marcao, 4 Portekiz Lig Kupası, 2 Portekiz Kupası maçına da çıktı. Chaves, 16 maç sonunda 9 puanla ligde son sırada yer alırken 16 haftada kalesinde 23 gol gördü.



MİLLİ TAKIMA SEÇİLEMEDİ:

1.85 boyundaki Marcao, daha önce Brezilya Milli Takımı'nda forma giymedi. Genç oyuncu alt yaş kategorilerinde de milli formayla tanışamadı.



PAHALIYA MI ALINDI?



Marcos do Nascimento Teixeira'nın şu anki Transfermarkt güncel piyasa değerinin 900 bin euro olması ve Galatasaray'ın transferi 3.5 milyon euro'ya bitirmiş olması taraftarlardan tepki göstermesine yol açtı. Genç futbolcuya ayrıca ilk bonservis bedeli ödeyen takım da Galatasaray oldu.



ÇARŞIDAN ALDIM FALCAO EVE GELDİM MARCAO



Marcao'nun transferi Galatasaraylı taraftarlarda karışık duygular yarattı. "Okuma yazma bilmiyor. Karanlık odalarda kalıyor. Tekmeye kafa uzatır. Saha içinde karşı takımı kışkırtır. Değil karın ağrıması, kafası kopsa maça çıkar" diyerek Serdar Aziz'e gönderme yapan da vardı; "Çarşıdan aldım Falcao... Eve geldim Marcao!" diyerek yönetime mesaj geçen de...



SAVUNMA GENÇ İKİLİYE EMANET



Marcao'nun transferi defanstaki dengeleri de değiştirdi. Fatih Terim'in ilk maçtan itibaren 18'lik Ozan ve 22 yaşındaki Marcao tandemine görev vermesi bekleniyor. Böylece Galatasaray'ın savunması iki genç isme emanet edilmiş olacak. Maicon ve Ahmet ise rotasyonda kullanılacak.



ÖNCE KONTROL SONRA İMZA



Emre'yi kadrosuna katan Galatasaray işini sağlama almayı ihmal etmedi. Pazartesi günü anlaşma sağlanmasına karşılık Bursa'da yaşadığı sık sakatlık sorunları nedeniyle imzalar bekletildi. Kontrollerin temiz çıkmasıyla açıklama yapıldı.



EMRE TAŞDEMİR KİIMDİR?



Futbola Osmanlı altyapısında başlayan Emre Taşdemir, Ankaragücü ve Bursa'da forma giydi. 2014 yılında 23 yaşındaki milli oyuncu, Ligde 47 maça çıktı ve 1 gol, 5 asistlik performans sergiledi. 4 kez milli oldu.



EMRE DE TAMAM



Galatasaray dün transferde hızlı bir gün yaşadı. Bursa'nın sözleşmesini feshettiği Emre Taşdemir'i de resmen açıklandı. Asya Kupası'nda bulunan Nagatomo'nun yerine transfer edilen Ömer Bayram'dan beklenen performansın alınamaması nedeniyle harekete geçen Cimbom, defansın solu için Emre'yi kadrosuna kattı. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın bu transferin bitirilmesinde önemli rol oynadığı bildirildi.



CAZİP GELDİ



Teknik Direktör Fatih Terim'in, bedelsiz olması, maliyetinin uygun olması, genç olması ve 3 farklı mevkide oynayabilmesi nedeniyle Emre Taşdemir'i istediği belirtildi.