Galatasaray camiasından yönetime sert eleştiri!

Galatasaray'da Divan Kurulu beklendiği gibi haraketli geçti. Üyeler özellikle başkan Mustafa Cengiz'in basına, üyelere ve divan kuruluna karşı takındığı tutumu eleştirdi. Fotomaç Gazetesi Galatasaray muhabiri olan Savaş Çorlu'ya getirilen akreditasyon yasağı da Divan Kurulu'nda gündeme geldi. Duayen isimler Cengiz'i eleştirdi. Eski başkanlardan Duygun Yarsuvat; "Gazetecileri yasaklamışsınız. Kötü yerleri örnek alıyorsunuz. Galatasaray'ı örnek alın. Niye korkuyorsunuz gazetecilerden? Yalan yazdığı zaman, yalan olduğunu belirtirsiniz" diye konuştu.



ÖZDOĞAN'DAN ÖRNEK



Divan Kurulu üyesi Ahmet Özdoğan da muhabirimiz Savaş Çorlu'ya haksızlık yapıldığını belirterek ortada ciddi bir adaletsizlik olduğunu söyledi. Ahmet Özdoğan; "Muhabir arkadaşımız Savaş Çorlu akreditasyonunu kaybetmiş. Peki şu anda iletişimin başındaki Fatih Kuşçu ne demiş: 'Bu isimlerin hiçbiri aptal değildir. Bizim 'gerçekdışı söylemleri' ve 'vizyonsuz' duruşuyla 'küçük hesap mimarı' algıladığımız Dursun Özbek'i açıklasınlar bir zahmet" sözleriyle geçmişten örnek verdi. Ahmet Özdoğan, kendisine yapılan eleştirilere yasak koyan Cengiz'in başkasına yapılan hakaretleri ise ödüllendirmesini eleştirdi.



KOZAK: "KARARI GÖZDEN GEÇİRİN"



Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak da Fotomaç Gazetesi Galatasaray Muhabiri Savaş Çorlu'ya destek verdi. Kozak "Ben bu çocuğu tanırım. 21 yıldır Galatasaray muhabiri. Dürüstlüğünü bilirim. Bu çocuğu kaybetmeyelim. Kararınızı gözden geçirin" dedi.



'ELEŞTİRİYE AÇIK OLUN'



Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu da başkan Mustafa Cengiz'i eleştirdi. Hamamcıoğlu "Eleştiriler Galatasaray'ın zenginliğidir. Şeffaflıktan ödün verilirse bu kulüp vasatlaşır. İnternette yer alan yöneimi eleştiren videoların kaldırtılması bu tahammülsüzlüğün en son örneğidir" ifadelerini kullandı.



MUSTAFA CENGİZ: "BELKİ İKİNCİYİM"



Başkan Mustafa Cengiz, yasak koyduğu muhabirimiz Savaş Çorlu konusunda şunları söyledi: "Gazeteciyi koruduğunuz kadar beni korudamadınız. Basiretsiz diyor. "En beceriksiz, en basiretsiz, en acemi, en kalitesiz desem bu eleştiri mi" Benim için 'Galatasaray tarihinin en başarısız yöneticisi' diyor. Belki ikinciyim, üçüncüyüm. Niye sıralama yapmıyorsun?"