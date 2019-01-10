Galatasaray Avrupa'da tur atladı
10 Ocak 2019, Perşembe
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Avrupa'da tur atladı

Galatasaray Avrupa'da tur atladı

Kadın Basketbol Takımı, FIBA play-off turu rövanş maçında İspanya temsilcisi 'yı 18 sayı farkla 76-58 mağlup etti.

Salon:

Hakemler: Vladimir Tsekov (), Alfred Jovovic (Hırvatistan), Svetlana Stoyanova (Bulgaristan)

: Işıl Alben 7, Abdi 18, Grigalauskyte 10, Jefferson 8, Macaulay 19, Sinem Aktaş 5, Şerife Onar 3, İrem Topuz 6, Nazlı Gökdemir

: Berezhynska 16, Dietrick 14, Gwathmey 9, Vanderwal 10, Mazionyte 5, Diez 3, Ariztimuno, Pascua 1

1. Periyot: 25-12

Devre: 44-31

3. Periyot: 60-43

İlk maçı 84-69 yitiren sarı-kırmızılı takım, elde ettiği 18 sayılık avantajla adını son 16 turuna yazdırdı.

Galatasaray, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynan maçta rakibine büyük üstünlük kurdu. İlk periyodu 25-12 önde geçen sarı-kırmızılı ekip, devreyi de 44-31 üstün tamamladı.

Maçın üçüncü periyodunda 60-43 üstünlük yakalayan Galatasaray, karşılaşmayı 76-58 kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turunda temsilcisi DVTK ile karşı karşıya gelecek.

  1. 10.1.2019 21:44
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