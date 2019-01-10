Galatasaray Avrupa'da tur atladı
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında İspanya temsilcisi Lointek Gernika Bizkaia'yı 18 sayı farkla 76-58 mağlup etti.
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Vladimir Tsekov (Bulgaristan), Alfred Jovovic (Hırvatistan), Svetlana Stoyanova (Bulgaristan)
Galatasaray: Işıl Alben 7, Abdi 18, Grigalauskyte 10, Jefferson 8, Macaulay 19, Sinem Aktaş 5, Şerife Onar 3, İrem Topuz 6, Nazlı Gökdemir
Lointek Gernika Bizkaia: Berezhynska 16, Dietrick 14, Gwathmey 9, Vanderwal 10, Mazionyte 5, Diez 3, Ariztimuno, Pascua 1
1. Periyot: 25-12
Devre: 44-31
3. Periyot: 60-43
İlk maçı 84-69 yitiren sarı-kırmızılı takım, elde ettiği 18 sayılık avantajla adını son 16 turuna yazdırdı.
Galatasaray, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynan maçta rakibine büyük üstünlük kurdu. İlk periyodu 25-12 önde geçen sarı-kırmızılı ekip, devreyi de 44-31 üstün tamamladı.
Maçın üçüncü periyodunda 60-43 üstünlük yakalayan Galatasaray, karşılaşmayı 76-58 kazandı.
Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turunda Macaristan temsilcisi DVTK ile karşı karşıya gelecek.
- 10.1.2019 21:44
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Kasımpaşa'dan çifte transfer: Varela ve Haris...
Toplam 1
Yorum
eko transfer böle yapılır varela zımba gibi forvet gs yönetimi gitsin kurs alsın kpaşadan .gttiler 300lik adama 3,5 mi euro verdikler yazık
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Sihirli dokunuş
Toplam 4
Yorum
motta61 zor necmi hoca, çünkü onazinin sakat oluşu ,birde stoperdeki sorunu daha da büyütür, o yüzden bu sene imkansız. Seneye ama bu takım şampiyon
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Mehmet Sepil'den borç vurgusu
Toplam 1
Yorum
neoplan adamsın
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