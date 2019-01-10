Galatasaray Antalya’daki son antrenmanını yaptı
Galatasaray, sezon ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya kampının son antrenmanını gerçekleştirdi.
Kamp yaptıkları otelin antrenman sahasında Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenman düz koşu ile başladı ve ısınma hareketleri ile devam etti. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanda yeni transfer Emre Taşdemir düz koşu yaptı.
Antrenman sonunda Donk ile Maicon'un güreşmesi renkli görüntülere sahne oldu.
Çalışmalarının Antalya etabını tamamlayan Galatasaray, yarın saat 11.00'de özel uçakla Almanya'ya gidecek. Sarı-kırmızılılar, 12 Ocak Cumartesi günü TSİ 17.00'de Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig ile özel maçta karşılaşacak.
- 10.1.2019 21:18
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Kasımpaşa'dan çifte transfer: Varela ve Haris...
Toplam 1
Yorum
eko transfer böle yapılır varela zımba gibi forvet gs yönetimi gitsin kurs alsın kpaşadan .gttiler 300lik adama 3,5 mi euro verdikler yazık
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Sihirli dokunuş
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motta61 zor necmi hoca, çünkü onazinin sakat oluşu ,birde stoperdeki sorunu daha da büyütür, o yüzden bu sene imkansız. Seneye ama bu takım şampiyon
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Mehmet Sepil'den borç vurgusu
Toplam 1
Yorum
neoplan adamsın
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